El bloqueo de las leyes en Andalucía no se atisba antes del mes de febrero

Juanma Moreno fía la continuidad de la legislatura a la capacidad de su Gobierno de seguir desarrollando su agenda legislativa. Si hay un “bloqueo” en el Parlamento, el presidente de la Junta asegura que se verá forzado a adelantar las elecciones, pero las negociaciones que se están desarrollando en estos momentos entre los partidos del Ejecutivo y las fuerzas de la oposición no permiten todavía dilucidar si se producirá ese frenazo en la Cámara. Pero sí se puede decir que no será antes de febrero, salvo sorpresa.

La votación del dictamen de la ley de creación de la agencia para la Transformación y el Desarrollo Económico (Trade) sirve como paradigma de la situación en la que se encuentra el Gobierno andaluz y es el escenario más probable en lo que queda de diciembre, toda vez que enero es un mes inhábil para la actividad parlamentaria. El PSOE y Unidas Podemos han salvado el texto después de varias semanas de negociación y lo lógico es que hagan lo mismo en el Pleno de la semana próxima, cuando está previsto que llegue la norma para su debate final. Sólo Vox votó en contra del texto porque considera que no es acorde a sus políticas ni forma parte de los acuerdos que ha alcanzado con el Ejecutivo popular en los últimos años.

Fuentes parlamentarias detallan que la ley sobre las Entidades Locales Autónomas (ELA) irá por la misma senda. De hecho, también procede de un decreto que PSOEy Unidas Podemos avalaron con el compromiso de su tramitación como proyecto de ley y que también cuenta con el rechazo de Vox. Hay otras normas, como la de ley de perros de asistencia, que tiene su aprobación casi garantizada por su carácter más social. El dictamen de este proyecto, que salió adelante sin votos en contra, se aborda este mediodía en la comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Parlamento.

Más llamativo es el caso de la ley de tasas y precios públicos, que superó el debate de totalidad después de que sólo el PSOE propusiera su devolución. Varios meses después de aquel Pleno, el Gobierno no se cierra a negociar con los socialistas sobre un texto que tiene un carácter casi técnico, ya que viene a remozar una legislación anticuada. El portavoz del PP en el Parlamento, José Antonio Nieto explicó que la negociación con Vox está encaminada, aunque no aclaró qué parte de las enmiendas de la formación de Santiago Abascal están PP y Cs dispuestos a aceptar. Lo llamativo es que haya dudas sobre el apoyo de Vox a este texto, ya que lo habitual es que las leyes relacionadas con la política fiscal tengan el aval de la mayoría que ha dirigido la legislatura.

Hay otras normas que son prioritarias para el Gobierno, como la ley de Economía Circular, que todavía no ha llegado a la Cámara a falta del aval del Consejo Consultivo, pero que sí se ha negociado con entidades como la FAMP, por lo que el acuerdo con las fuerzas a su izquierda no es descartable. La piedra de toque llegará cuando una norma choque frontalmente con los postulados de PSOE o Unidas Podemos y Vox no tenga intención de aprobar el texto en busca de ese adelanto electoral que llevan meses reclamando.

Lo que parece claro es que no ocurrirá antes de febrero, ya que las normas que se abordarán en el próximo Pleno tienen todos los visos de salir adelante. Queda por dilucidar, no obstante, si habrá un segundo Pleno en diciembre, ya que que estaba previsto para la última semana del año no tiene por qué celebrarse al tratarse del debate final de los malogrados presupuestos de 2022. La socialista María Márquez ha criticado este miércoles que la jefa del legislativo, Marta Bosquet, haya propuesto no celebrar dicho Pleno.