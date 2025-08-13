Los cinco mejores camping para conocer Andalucía en verano

Andalucía es una comunidad de contrastes que destaca por su rico patrimonio natural. De las playas casi vírgenes de la Costa de la Luz o la Costa del Sol a las Sierras Béticas, los camping se erigen sin duda en la mejor alternativa para conocer estos destinos en profundidad.

En la actualidad, la mayoría de estos recintos complementan su oferta con cabañas glamping, instalaciones deportivas y una oferta infinita de actividades de ocio. A continuación, te contamos cuáles son algunos de los camping andaluces con las mejores reseñas.

Camping de Caños de Meca

El camping de Caños de Meca es el alojamiento ideal para conocer la Costa de la Luz gaditana. Se encuentra enmarcado en un frondoso pinar, junto al Cabo de Trafalgar y el Parque Natural de la Breña, y dispone de 120 parcelas sombreadas, 60 bungalows y 5 cabañas glamping con todos los servicios. Con más de 40 años de experiencia, el camping cuenta con piscina y una amplia oferta de talleres, yinkanas y competiciones deportivas para toda la familia.

Bungalows para 4 personas en el camping de Caños de Meca.

Muy cerca de aquí existe una gran variedad de playas casi vírgenes de arena dorada y agua cristalina, ideales para la práctica de deportes náuticos como el windsurf o el kitesurf. Entre ellas destacan las de Caños de Meca, Faro de Tradalgar, Mangueta o la de Zahora. Asimismo, se encuentra a escasos kilómetros de pueblos con encanto como Barbate, El Palmar de Vejer o Conil de la Frontera.

Camping Giralda Isla Cristina

El Camping Giralda Isla Cristina se ubica entre la ría Carreras y la playa de la localidad, un enclave de ensueño entre el Parque Nacional de Doñana, la Aldea de El Rocío y el Algarve portugués. Este maravilloso entorno natural ofrece alternativas de ocio para toda la familia como piragüismo, rocódromo o zona multiaventura, entre otras.

Cabaña glamping en el Camping Giralda Isla Cristina.

En lo que respecta a los alojamientos, el Giralda es uno de los campings más completos de Andalucía. Dispone de bungalows, villas, villas de lujo, parcelas, zona de acampada y cabañas glamping con todos los servicios necesarios para sacarle el máximo partido a tus vacaciones.

Camping Los Escullos

El Cabo de Gata en Almería es una de las joyas turísticas de Andalucía oriental, salpicada de calas rocosas, volcanes dormidos y pueblos con encanto. En este enclave se sitúa el Camping Los Escullos, un lugar en que es posible disfrutar de la belleza natural de este enclave con todos los servicios necesarios.

Parcela exterior en Camping Los Escullos.

Las opciones de Los Escullos van desde las clásicas parcelas y bungalows a opciones innovadoras como las tiendas safari, las amplias mobile home o incluso una casa rural. El complejo está equipado además con piscina, restaurante, supermercado y una extensa oferta oferta de actividades lúdicas y deportivas.

Camping Cabopino

Cabopino es un complejo turístico a escasos metros de la Playa de Cabopino, ubicada dentro del paraje natural Dunas de Artola, en Marbella. Se define como un hotel al aire libre y cuenta con un gran número de parcelas con sombra y distintos tipos de bungalows según el tamaño.

Uno de los bungalows del Camping Cabopino.

Este camping cuenta con servicio de tienda y lavandería, además de unas instalaciones de primera con piscina climatizada, sauna, parque de bolas, tirolina o canchas multideporte, entre otras. Todo ello en un entorno paradisiaco.

Camping Las Lomas

Si hay un paisaje de alta montaña icónico en Andalucía ese es Sierra Nevada. Se trata de un destino que también durante el verano ofrece paisajes inigualables y rutas de senderismo en plena naturaleza. El Camping de Las Lomas, en Güejar Sierra (Granada), convierte a esta en una joya mucho más accesible.

Camping Las Lomas.

En este camping puedes pasar la noche en uno de sus cómodos bungalows de madera o instalar tu caravana en sus parcelas a la sombra de olivos, nogales, encinas y robles. El recinto cuenta con piscina, supermercado y restaurante y ofrece excursiones a parajes como Piedra Ventana, la Silleta del Padul o Los Cachorros.