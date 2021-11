El consejero de Hacienda llama 'in extremis' a la oposición para intentar aprobar el Presupuesto

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha llamado a todos los partidos del Parlamento para intentar llegar a un acuerdo sobre el proyecto de Presupuestos de 2022. Las enmiendas de devolución se votarán el 24 de noviembre, de modo que, si salen adelante, se tendrían que prorrogar las cuentas de 2021 y Andalucía se encaminaría celebrar elecciones en los primeros meses de 2022.

El Gobierno andaluz ha estado negociando con el PSOE durante el mes de octubre, pero los socialistas argumentan que la respuesta de Juan Bravo siempre ha sido que el proyecto actual ya contiene buena parte de las demandas socialistas. No ha habido, por tanto, modificaciones sobre el original ni una negociación en ese sentido. Hacienda sostiene que, de las 68 propuestas del PSOE, 45 están aceptadas, entre éstas, el aumento de las partidas de sanidad y de educación.

Para el Gobierno andaluz, el apoyo socialista es esencial si no consigue que su aliado tradicional, Vox, cambie de opinión. El partido de Santiago Abascal busca un adelanto electoral bajo el argumento de que el PP no ha cumplido lo pactado, y es difícil que rectifique sobre esta posición de bloqueo. Ante esto, Hacienda va a buscar un acuerdo de última hora.

Sin embargo, Bravo no ha hecho una oferta particular al PSOE, sino un llamamiento a todos los grupos políticos. Esta indefinición en la estrategia de alianzas complica el acuerdo con los socialistas. El PSOE, por su parte, ha ido cambiando de posturas casi a diario. Con la misma rotundidad que rechazaba las cuentas, se sumaba a reconciliaciones que no dieron ningún fruto.

El último posicionamiento fue el de Juan Espadas el pasado lunes. Aseguró que, si no había cambios en el proyecto, presentaría una enmienda de devolución. El texto ya se encuentra en el Parlamento.