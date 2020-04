El Consejo Escolar recomienda que sólo se evalúe de lo impartido hasta el decreto de alarma

El Consejo Escolar de Estado (CEE) recomienda a las comunidades autónomas -que tienen la competencia en materia educativa- que sólo se evalúe a los alumnos de los contenidos impartidos en las clases presenciales, esto es, los que se enseñaron antes de que se decretara el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, lo que conllevó al cierre de colegios e institutos.

La comisión permanente del CEE, reunida este martes por videoconferencia, ha abordado las diversas propuestas que le han hecho llegar los representantes de los agentes de la comunidad educativa (docentes, estudiantes, sindicatos y familias) para afrontar la situación que se vive en la enseñanza a raíz del confinamiento.

En dicho encuentro se ha decidido recomendar que las evaluaciones -presenciales o no- que determinan la calificación global del curso se realicen sólo sobre los contenidos impartidos durante las clases presenciales y no los que se enseñan desde el 16 de marzo on line. Esta propuesta tiene como intención que no se perjudique a aquellos alumnos que sufren la brecha digital.

A este respecto, según detalló Efe, al máximo órgano del Estado en materia educativa han llegado 97 enmiendas, entre las que se incluye una que propone que en las etapas de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato no se introduzcan nuevos contenidos en los trabajos programados.

Repetidores, sólo en casos muy extraordinarios

Una de las propuestas que ha rechazado la comisión permanente de la CEE es la presentada por la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) para que, en la actual coyuntura, se suspendieran las repeticiones de curso.

Ante esta petición, el presidente de la CEE, Enrique Roca, ha hecho valer su intención de que en este curso se limite la repetición a casos "realmente extraordinarios".

También se ha rechazado la propuesta del sindicato CSIF para que la Selectividad tenga una fecha común en todas la comunidades. En Andalucía se acordó la semana pasada que estas pruebas se celebrarán del 7 al 9 de julio, en el límite establecido por la Conferencia Sectorial de Educación, que volverá a reunirse la próxima semana para fijar de manera definitiva el calendario de estos exámenes.