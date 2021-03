El cáncer de colon es el tumor de mayor incidencia en España con 38.790 casos entre hombres y mujeres. Y, Andalucía, con 6.351 diagnósticos en 2020, es la comunidad con mayor número de casos en todo el país. Para su prevención, los programas de cribado que cubre la sanidad pública son esenciales. En el último año, se ha invitado a 2.028.334 andaluces, en edad de riesgo, es decir, entre 50 y 69 años, a participar en estas pruebas, lo que supone, a pesar de las dificultades de la pandemia, una cobertura del 85,76%. Sin embargo, el porcentaje de personas que deciden aceptar hacerse la prueba sigue estancado en el 29,69% y sólo el 19,20% de los andaluces completa su participación en la prueba de cribado.

Estos son algunos de los datos que recoge la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que con motivo del Día Mundial Para la Prevención del Cáncer de Colon, que se celebra hoy, ha lanzado en Andalucía la campaña Me tenéis contento, con la colaboración del humorista y presentador Manolo Sarria y a la que se unirán otras reconocidas voces andaluzas, cuyo principal objetivo es informar a los ciudadanos de que esta prueba les puede salvar la vida.

La buena noticia es que el cáncer de colon, junto con el de mama y cérvix, es uno de los tres que se puede detectar precozmente. De ahí la importancia de los programas de cribado poblacionales que tienen como objetivo reducir la morbilidad o mortalidad prematura asociada a esta enfermedad y mejorar su pronóstico. De hecho, este tipo de tumor tiene diferencias muy importantes en la supervivencia media a cinco años dependiendo del estadio del diagnóstico, pasando de un 90% en un estadio A (inicial o localizado) a menos de un 8% en un estadio D (avanzado con metástasis). Según los expertos, si se detecta a tiempo, se puede curar en 9 de cada 10 casos.

El Programa de Detección Precoz de Cáncer Colorrectal tiene como objetivo reducir la carga de enfermedad en la población andaluza, en términos de disminución de la incidencia y mortalidad, así como mejorar la calidad de vida en los casos detectados.

El cribado de cáncer de colon se lleva a cabo mediante un test de sangre oculta en heces que se realiza cada dos años. Esta prueba detecta mínimas cantidades de sangre que no se ven a simple vista.

Las personas que aceptan participar en estas pruebas, sólo tienen que escribir su número de teléfono en el espacio destinado para ello en la carta que reciben en su domicilio y reenviarla por correo postal en el sobre con franqueo en destino que se adjunta. Posteriormente recibirán un kit para la recogida de la muestra, que deberán entregar en su centro de salud. Las personas que no pertenezcan al sistema sanitario público también pueden participar y, en este caso, entregarán la muestra en el centro de salud más cercano a su domicilio.

"Se trata de una prueba sencilla que posibilita un diagnóstico precoz y el poder llegar a curaciones, incluso al 90% de los casos. Consiste en analizar la presencia de sangre oculta en las heces y para ello sólo hay que recoger una pequeña cantidad de heces. En el caso de resultar positiva esta prueba, el paciente será citado en su centro de salud para ser informado y recomendarle otras exploraciones", explica la directora médica de AECC Málaga, Felisa Rodero.

La toma de muestra de heces la hace cada persona en su casa con un 'kit' que envía Salud

Según los datos que maneja la AECC, de todos los casos de cribado que han derivado en la necesidad de hacer una colonoscopia se pueden extraer datos muy positivos sobre la importancia de la prevención. Según la Consejería de Salud, se han extirpado 10.173 pólipos de los que 3.064 eran de alto riesgo, lo que supone un beneficio vital para todas las personas a las que se les ha evitado el desarrollo de un cáncer de colon. Además, se han detectado 276 cánceres invasivos en un estadio más temprano, lo que supone mayor calidad de vida y más posibilidades de supervivencia para estas personas.

"El que salga positivo no quiere decir que se tenga un cáncer. Hay muchísimas enfermedades que dan sangre en heces. Pero es el momento de descartarlo. Además, a través de la colonoscopia se pueden detectar pólipos o lesiones premalignas que, si se les diera tiempo, llegarían a convertirse en cánceres", añade la facultativa.

Es por ello que, con el objetivo de hacer más visible la importancia de la prevención, las ocho sedes provinciales y las más de 300 locales que tiene la AECC en Andalucía han decidido intensificar esfuerzos en la realización de campañas de información y concienciación, durante todo el año, sobre la prueba del cribado de cáncer de colon.

Es así como nace la campaña Me tenéis contento con la intención de perdurar en el tiempo, por lo menos, hasta que el porcentaje de participación en la prueba de cribado aumente significativamente entre los andaluces. Para esto, la AECC va a seguir contactando con cómicos y humoristas andaluces que, a través del humor, quieran concienciar sobre asuntos tan serios como la prevención del cáncer de colon. "No podemos entender que se estén empleando recursos para lograr una mayor cobertura del cribado de colon y que los andaluces no respondamos al llamamiento que nos hacen sabiendo que nos puede ir la vida en ello. Por eso hemos optado por este tipo de campaña, porque nos merecemos que nos regañen y el humor puede ser una buena herramienta para conseguir que reaccionemos", explica Francisco Aguilar, representante de AECC en Andalucía.

Andalucía es, con 6.351 diagnósticos, la comunidad española con mayor número de casos

Felisa Rodero apunta al "desconocimiento", "temor por la pandemia" y la "desidia", como algunas de las claves por las que los andaluces rechaza participar en estas pruebas. "La gente se encuentra bien, no tiene síntomas, y no ve la necesidad de hacer el cribado. Pero, claro, cuando uno tiene síntomas a lo mejor ya el cáncer está en un momento avanzando, hay metástasis, y ya las cosas son de otra manera. El de colon es un cáncer que puede tardar diez años en dar la cara y cuando da síntomas suele tener ya metástasis sobre todo en hígado y entonces ya no serán las cosas tan fáciles como el poder eliminar un tumor en fase incipiente", advierte.

Por otro lado, Aguilar aplaude la implicación de la administración andaluza, que ha logrado pasar entre 2019 y 2020 de una cobertura del 57,38% en el número de los andaluces en edad de riesgo invitados a participar en los programas al 85,76% actual, pero, al mismo tiempo, hace un llamamiento a las autoridades para que, a pesar de la pandemia, se consiga llegar en el menor tiempo posible, al 100% de esa población en edad de riesgo, tal y como ya han conseguido otras comunidades de España. "Sólo así nos acercaremos al objetivo de equidad que reclama la AECC para todos los pacientes de cáncer", manifiesta.

En la misma línea, el representante andaluz de la AECC incide en que "no sólo consiste en enviar la carta". A su criterio, este proceso debería ir acompañado de campañas de conocimiento sobre lo que implica esa carta y en las que se explique en qué consiste la prueba. "Es una cosa muy sencilla, pero la gente no lo sabe porque a la sociedad le falta información. Yo desde aquí animo a todo el mundo a hacerse las pruebas de cribado, no sólo de colon, también de piel, de mama... no cuesta nada y te puede salvar la vida", reivindica.

En la situación actual de crisis sanitaria, la AECC también aprovecha este día para pedir a las autoridades sanitarias que se mantengan estos programas a pesar de la pandemia. Durante la primera ola fueron totalmente suspendidos y, ahora, se estaría retomando la actividad, "a diferentes ritmos, pero siempre con las máximas medidas de seguridad". Desde la asociación recalcan que la seguridad en la realización de las pruebas, tanto por las instalaciones como por los profesionales que las realizan, y por ello recomienda a la población que acuda a la cita cuando se reciba la invitación porque "sólo frenando el virus se podrá garantizar seguir con la actividad de cribado con normalidad".