Diana Morant: "Europa reconoce que Andalucía es muy vigorosa a nivel aeroespacial"

Diana Morant (Gandía, Valencia, 1980) asumió la cartera de Ciencia e Innovación en 2019. Hace justo un año se sumaron las competencias de universidades. Además, la ingeniera de Telecomunicaciones ha asumido el liderazgo del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV). Por detrás de Andalucía, es la comunidad con más militantes. Denuncia duramente la “agenda oculta de privatización y desmantelamiento” de las universidades públicas en la región. De hecho, considera que las sinergias entre el mundo científico y el empresarial deben ser más fuertes. El objetivo no es otro que retener talento y atacar de forma directa a la fuga de cerebros. El viernes, 4 de octubre, visitó Sevilla para presentar el nuevo logo de la Agencia Espacial Española. Reivindica el posicionamiento que ha conseguido la industria andaluza a nivel europeo. El IMEC en Málaga, el IFMIF-DONES en Granada, el CEUS en Huelva o la propia Agencia en Sevilla dan cuenta de ello.

Pregunta.Usted es defensora a ultranza de la universidad pública y ha afirmado que debe seguir siendo una garantía de ascensor social. Sin embargo, la privada está ganando terreno. Solo en Andalucía hay nueve públicas frente a cinco privadas.

Respuesta.Acabamos de iniciar el curso con más estudiantes que nunca en la historia de España: 1.800.000. Es una buena noticia. Cuando yo nací, en 1980, había unos 800.000. Mucha gente no podía acceder a la universidad con carácter general. Este país ha hecho un gran esfuerzo. Sé de dónde vengo y, por tanto, sé que la universidad pública sigue siendo la garantía de igualar oportunidades, incluso frente a desigualdades que siguen existiendo de cuna. Esto no es una batalla entre la pública y la privada. Pero sí exijo a las administraciones públicas que cuiden de las universidades públicas. Lo que no puede haber es esa agenda oculta de privatización y desmantelamiento. Parece que hay un modelo ideológico muy marcado por las comunidades autónomas y los gobernantes del Partido Popular de favorecer a la privada y, además, maltratar a la pública. Uno de los casos más claros es el de Andalucía. En mí van a tener a una persona enfrente para intentar evitarlo. Tenemos en marcha una propuesta para endurecer la creación de universidades privadas en nuestro país. El objetivo es ser más estrictos en la calidad que vamos a exigir.

P.¿De qué manera prevén acabar con la precariedad que sufren los profesores de la pública?

R.El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está sirviendo para muchas cosas. Una, para recuperarnos de la crisis de la pandemia de manera transformadora y resiliente. Es la receta alternativa de este Gobierno frente a la política fallida y austera que fueron los recortes del Partido Popular, en la época de Mariano Rajoy. Recortes en sanidad, en educación y en la universidad que hicieron que una generación de jóvenes se tuviera que ir de nuestro país. Lo que hemos denominado fuga de cerebros. Pero también hicieron que muchos otros entraran en la universidad como figura de falso asociado o falso sustituto. Uno de cada dos profesores, en la universidad pública, tienen un contrato temporal. Dentro del Plan, hemos tenido que hacer reformas legislativas. Hay una nueva normativa para la ciencia, pero también hay una para el sistema universitario, la LOSU, que mandata que bajemos la temporalidad de ese 50% de media al 20%. Y las comunidades autónomas tienen que financiar de manera adecuada a las universidades para que puedan absorber nuestro talento. Y digo talento, porque son profesores que dan clase, pero también son investigadores. Es lo que necesitamos y es de justicia.

P.Las competencias de universidades llevan un año en su cartera. ¿Podría hacer un breve balance de este primer ejercicio?, ¿podría decirme un punto fuerte que tengan las universidades españolas y que, por tanto, haya que reforzar, pero también un punto débil en el que haya que trabajar?

R.Las universidades han tenido la capacidad de modernizar este país y de cumplir con su doble función. Una, que todo aquel que necesite o quiera formarse, lo pueda hacer a través de la del sistema universitario español. Nos tenemos que sentir muy orgullosos de nuestras universidades, porque a pesar del maltrato que han sufrido, han aguantado. Lo que hay que hacer es ayudarlas a seguir siendo esa fuente de riqueza social de formación y de investigación. España ocupa la posición número 10 en producción científica. Tenemos muy buenos investigadores, pero ocupamos la posición número 28 de innovación. Hay una distancia entre lo que se investiga y lo que acaba convirtiéndose en soluciones para la vida real. El gran esfuerzo está en unir más y mejor el mundo académico con el empresarial. Actualmente, uno de cada cinco nuevos empleos en nuestro país se crean en el sector de la ciencia, la tecnología y la innovación. Tenemos que seguir apoyando al sistema científico y a las universidades.

P.Pues hablemos de ciencia. Aun sabiendo que no es seguro que se vayan a aprobar los presupuestos, ¿aumentará la partida dedicada a ciencia como prometió?

R.Hace unos meses, el Consejo de Ministros aprobó el último plan estratégico para la ciencia en el que nos hemos comprometido a destinar 1.000 millones de euros más en cada uno de los años a lo largo de los próximos cuatro ejercicios. Hemos hecho una ley que blinda la financiación creciente y estable en la ciencia. ¿Qué nos preocupa? Lo que no está al alcance de nuestra mano. Esperamos que otras administraciones también cumplan. Por ejemplo, me preocupa que Andalucía haya aprobado unas cuentas donde se destina la mitad del presupuesto de lo que se dedicaba a ciencia. Me preocupa que las ayudas predoctorales también se hayan reducido a la mitad. Me preocupa que la partida de infraestructuras y equipamientos para las universidades también se haya reducido a la mitad. No es solo que aparezcan universidades privadas, se están detrayendo recursos para la pública. Eso es lo que, como Gobierno, vamos a intentar combatir.

P.Si no hubiera presupuestos, ¿cree que habrá adelanto electoral?

R.Tenemos un mandato de una legislatura. El 23 de julio del año pasado la respuesta de la ciudadanía fue muy clara. Querían un gobierno de progreso frente a una alternativa que habría sido Feijóo de presidente y Abascal de vicepresidente. En España, sobre todo las mujeres y los jóvenes, frenaron un posible gobierno de ultraderecha. Tenemos la obligación de gobernar cuatro años y hacerlo desde el acuerdo, que es lo que se espera de los políticos. Somos un Gobierno que, desde el diálogo, ha subido las pensiones, ha aumentado el salario mínimo interprofesional, ha aprobado las bajadas de la energía cuando la gente no podía pagar la factura de la luz. Y todas esas medidas se soportan con unos presupuestos. Nosotros volvemos a apelar al resto de fuerzas políticas a que nos ayuden a ayudar a la gente. Para eso necesitamos unos presupuestos.

P.El sector aeroespacial andaluz facturó 2.743 millones de euros en 2023 y creó casi 14.000 empleos directos. ¿Cómo ve la región en esta materia?

R.El hecho de que Sevilla se convirtiera en sede de la Agencia Espacial Española ya fue un reconocimiento. Aquí hemos venido a celebrar la reunión de la ESA, dentro de la Presidencia rotatoria de España del Consejo de la Unión Europea y también llevamos a cabo toda la Space Week. No solo el Gobierno de España, Europa reconoce que Andalucía es una región muy vigorosa a nivel aeroespacial. Es cierto que es un sector con mucha pujanza en toda España. Por eso, la Agencia, más allá de estar en Sevilla, tiene que ser capaz de aprovechar todo el talento que hay en el territorio nacional. De alguna manera, el organismo también está en Huelva en el proyecto de CEUS; en Lanzarote, dentro del programa que tienen para naves no tripuladas; en Elche, donde la empresa PLD Space desarrolla el Miura 5 o en Teruel, donde también hay infraestructuras aeroespaciales muy importantes. Es un sector donde las grandes empresas, las pequeñas, las medianas son absolutamente necesarias. Y en ese sentido, creo que estamos sabiendo aprovechar el PERTE aeroespacial. Son 2.800 millones de dinero público que van a traccionar un global de 4.500 millones de euros. Y Andalucía está siendo clave en este gran proyecto. Nunca antes se había apostado tan fuertemente por el sector aeroespacial como ahora.

P.Ha costado mucho crear la Agencia Espacial Española, ¿cree que los ciudadanos podrán llegar a verla como un estadounidense mira la NASA?

R.Creo que sí. Por ejemplo, hace muy pocas semanas anunciamos que Sara García Alonso también va a recibir un entrenamiento en el Centro Europeo de Astronautas. Pablo Álvarez ya ha sido graduado y Sara había quedado en la reserva. Hemos conseguido proporcionarle una un entrenamiento a través de la Agencia Espacial Europea, que vamos a sufragar desde el Gobierno de España. Es muy importante que la gente sepa que los astronautas no son un billete para hacer un viaje al espacio. Suben y hacen investigaciones que luego nos traen aquí. A través de Sara, de Pablo, o de la propia Agencia tenemos que explicar a la gente que cada vez que, por ejemplo, hay que atender un incendio se utilizan los sistemas de observación de la Tierra. Las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología también se nutren de la información es del espacio. O ahora que, desgraciadamente, hay tanto conflicto geopolítico. Garantizar la seguridad aérea, la seguridad en las comunicaciones, la ciberseguridad para no recibir ataques o atentados a las infraestructuras críticas... todo pasa por el espacio. Es un deber divulgarlo, que la gente lo sepa y, sobre todo, es una obligación apostar por un sector tan estratégico y necesario para la ciudadanía.

P.¿Cómo va la Ley del Espacio?

R.En la Agencia hemos sido de los últimos y eso lo tenemos que reconocer. Pero hemos creado la Agencia muy rápido. El presidente Pedro Sánchez lo tuvo muy claro y en en menos de un año la teníamos. Justo con la ley no somos los líderes, pero estamos acompasados con Europa. En la Comisión hay nuevos comisarios y vamos a esperar la propuesta de la institución para hacer todas las aportaciones como país. Tenemos muchas cosas que decir ahora que somos muy competitivos.

P.No hay plazo.

R.Todavía no.

P.Esta semana se ha inaugurado el CEUS en Huelva, en el que usted ha estado muy implicada. ¿Qué supone para nuestra región y para España el tener un centro puntero a nivel mundial?

R.Van a venir empresas de toda Europa a hacer su experimentación en Huelva y eso tiene una repercusión en empleos directos e indirectos y el habernos referenciado y posicionado. Es un recinto único y estamos seguros que va a posicionar a España, a Huelva y a Andalucía en toda Europa. El IMEC en Málaga, el IFMIF-DONES en Granada, el CEUS en Huelva o la Agencia en Sevilla. Están ocurriendo cosas que no habían ocurrido nunca. En cinco años, cuando hagamos balance, veremos el resultado. Desde luego, la apuesta del Gobierno de España por Andalucía en el sector de la innovación y de la tecnología está siendo clarísima.

P.¿Habitaremos la Luna?

R.No lo sé. Pero sí que sé que el llegar a la Luna fue un proyecto de país, que hizo Estados Unidos con Kennedy y que supuso unos avances tecnológicos brutales. La ciencia tiene esto de maravilloso. Te colocas un objetivo final, pero todas las etapas intermedias son hitos. No sé si vamos a habitar la Luna, pero en el camino conseguiremos avances tecnológicos que acabarán curando cánceres o el alzheimer. Salvándonos de otros peligros y otras emergencias, como los incendios. Así que, bienvenida sea toda investigación en el espacio, sea para llegar a la Luna o para cualquier otro beneficio social.