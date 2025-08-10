Domingo con subida generalizada de temperaturas en Andalucía: ¿Dónde ha hecho más calor?

Las previsiones de una jornada con un incremento generalizado de las temperaturas se han vuelto a cumplir este domingo 10 de agosto. El termómetros han experimentado un incremento respecto al día previo y se han superado en numerosas localidades los 40 grados centígrados, especialmente por zonas del interior de Andalucía.

Según recogen las estaciones de medición de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la localidad sevillana de Fuentes de Andalucía ha marcado la temperatura más elevada del día en la comunidad, con 42,8 grados. Le siguen Fuente Palmera (Córdoba) y Carmona (Sevilla).

Estas son las diez localidades con la temperatura máxima más alta registrada este domingo:

Fuentes de Andalucía (Sevilla): 42,8 grados | 17:40 Fuente Palmera (Córdoba): 41,9 grados | 17:50 Carmona (Sevilla): 41,9 grados | 17:50 Aeropuerto de Córdoba: 41,5 grados | 17:20 Bailén (Jaén): 41,5 grados | 17:30 Montoro (Córdoba): 41,4 grados | 15:00 Andújar (Jaén): 41,4 grados| 17:50 Aeropuerto de Sevilla. 41,3 grados | 15:40 La Puebla de los Infantes (Sevilla): 41,2 grados | 17:20 Morón de la Frontera (Sevilla): 41,2 grados | 17:10

Las noches tampoco han sido fáciles en muchos municipios, con valores por encima de los 25 grados (noche tórrida) en varios puntos. Estas son las diez mínimas más elevadas que se han registrado en la pasada madrugada:

Osuna (Sevilla): 27,2 grados | 04:20 Cabo de Gata (Almería): 26,5 grados | 06:00 Barbate (Cádiz): 26 grados | 07:30 Ronda (Málaga): 25,9 grados | 02:00 Medina Sidonia (Cádiz): 25,8 grados | 03:30 Grazalema (Cádiz): 25,3 grados | 05:10 Estepona (Málaga): 24,8 grados | 07:00 Cádiz: 24,8 grados | 05:30 San José del Valle (Cádiz): 24,8 grados | 07:40 Rincón de la Victoria (Málaga): 24,7 grados | 07:20

Previsión para el lunes

La semana empezará en Andalucía con una subida de las temperaturas máximas, sobre todo en el tercio occidental, obligando a activar la alerta naranja en seis provincias, todas a excepción de Málaga y Almería.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, este lunes habrá cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras.

Habrá vientos moderados de levante, con intervalos fuertes en el Estrecho; y en el resto, serán flojos variables, con intervalos moderados de componente sur.