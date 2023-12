Los grupos ecologistas solicitan a Moreno que retire la ley de regadíos de Doñana

El PP no retirará del Parlamento andaluz la ley de regadíos de Doñana , sino que la dejará morir, de modo que sólo caduque al final de esta legislatura, dentro de tres años. El Gobierno andaluz ha llegado al acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica para no aprobarla, pero eso no incluye la anulación del proyecto de ley. Tres de las organizaciones más prestigiosas del país -WWF, la Sociedad Española de Ornitología (SEO) y Ecologistas en Acción- han criticado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, "haya desaprovechado la oportunidad para retirar definitivamente su iniciativa legislativa para legalizar hasta 1.900 hectáreas de cultivos de regados ilegales existentes en el entorno de Doñana".