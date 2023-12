La Junta de Andalucía compra la finca Veta la Palma por 72,6 millones para garantizar el futuro de Doñana

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la compra de más de 7.600 hectáreas de la finca Veta la Palma, en La Puebla del Río, provincia de Sevilla, por un montante de 72,6 millones de euros.

La finca Veta la Palma, con sus 11.300 hectáreas de extensión, constituye el corazón de las Marismas del Guadalquivir y forma parte del Parque Nacional de Doñana. Esta propiedad ocupa aproximadamente la mitad de la Isla Mayor del Guadalquivir y se encuentra rodeada por el río Guadalquivir y por un brazo del mismo río llamado Brazo de la Torre.

Según el consejero, se trata de un "hito ambiental, el más grande que ha conocido Doñana desde 1978". Ha indicado que "la envidiable lámina de agua" con la que cuenta la finca es el hogar de una riquísima biodiversidad y será clave para la conservación de Doñana frente a los retos del cambio climático.

Con la compra de esas 7.500 hectáreas, según ha señalado, se garantiza que esa lámina de agua no se va a perder y es la mejor arma con la que cuenta Doñana para hacer frente a las consecuencias del cambio climático y la falta de agua. Ha calificado esta operación de un "éxito", que ha sido posible "gracias al compromiso público de la Junta con el medio ambiente" y ha asegurado que no será el último de la legislatura, "porque no vamos a bajar los brazos frente cambio climático".

Ha manifestado que si hay una "línea roja" que jamás cruzará la Junta es la conservación de nuestra biodiversidad, única en el mundo y ello ha llevado a firmar con el Gobierno central el Acuerdo por Doñana. Con ese acuerdo, según ha apuntado, no se ha colgado el cartel de fin, sino que hemos "colgado el cartel de inicio de un camino que va a estar lleno de buenas noticias".