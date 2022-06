Elecciones Andalucía: El PP gana por primera vez en la provincia de Huelva

El PP ha ganado las elecciones en la provincia de Huelva. Los resultados le dan una victoria a los populares por primera vez en territorio onubense. La formación tendrá seis representantes en el Parlamento de Andalucía. Loles López, Manuel Andrés González, Bella Verano, Alberto Fernández, Berta Centeno y Alejandro Romero integrarán la delegación del PP en Sevilla. El efecto Juanma Moreno y el peso de la gestión durante la pandemia han sido determinantes en la confianza mayoritaria de los onubenses.

El PP sustenta su éxito en el voto en las grandes localidades, la capital y las comarcas de la Costa y el Condado, donde el respaldo fue mayoritario. El PSOE mantuvo su control sobre las regiones tradicionalmente socialistas del Andévalo y la Cuenca, así como en la Sierra, donde no obstante llama la atención el cambio de signo en Aracena. En cambio, las zonas con un mayor peso demográfico y económico el respaldo tuvo un claro color azul con apariciones destacadas de VOX en puntos emblemáticos como Almonte, Ayamonte, Lepe o Cartaya, aunque sin llegar a alcanzar los picos que les auguraban las encuestas. En el Condado, el PP fue la fuerza más votada en Bollullos, Bonares, La Palma, Moguer o Palos de la Frontera. La marea azul fue un tsunami en la costa con triunfo popular en todos los municipios costeros de la provincia. La capital arrojó un contundente saldo favorable al PP con más de 22.000 votos frente a los 13.000 del PSOE. Vox se quedó como tercera fuerza.

Huelva fue siempre territorio socialista. Incluso en tiempos de olas favorables a la derecha en Moncloa o San Telmo fue capaz de mantener el rojo en sus gráficas. Los populares lo máximo que pudieron hacer fue igualar en número de escaños. Fue su máximo éxito hasta la tarde-noche de un 19-J que queda para la historia política provincial.

En 2018, los socialistas lograron 66.761 votos de los onubenses. El PP se quedó a casi 20.000 sufragios con 47.000. Ciudadanos fue el gran protagonista con dos escaños y 34.000 votos. Un mandato después, la lista encabezada por Loles López ha tragado por completo a la formación naranja. La suma de los dos partidos en los comicios anteriores elevó el electorado de centro-derecha hasta los 81.000 votos. La formación de Juanma Moreno superó los 90.000 en solitario sin necesidad de sumar los de Vox.

Es obvio que el gran derrotado es el PSOE al ceder el primer puesto, pero no es el único penalizado en los comicios. Ciudadanos desaparece del mapa. La formación que lidera Julio Díaz perdió sus dos escaños y Vox que tenía altas expectativas mantiene a Rafael Segovia como único representante. No crecer también es perder. Esta última formación crece en apoyo, si bien no lo suficiente para alcanzar en un segundo sillón en el Parlamento Andaluz. La fragmentación a la izquierda del PSOE pasa factura. Por Andalucía se queda fuera por la división del electorado. La suma con Adelante le habría permitido salvar el escaño para Alejandro García. Los socialistas estarán representados por María Márquez, Enrique Gaviño, Susana Rivas y Mario Jiménez.

En términos absolutos, el techo popular en Huelva quedó fijado en los 94.000 votos de 2008 con una mayor participación. Le valieron cuatro escaños. No obstante, la formación que encabezó Javier Arenas fue capaz de igualar en cinco el número de diputados al PSOE en 2012 con un pequeño descenso, si bien se quedó a algo más de 10.000 papeletas de los socialistas. Fue una noche de amarga victoria para el PP. La lista más votada tuvo que irse a la oposición por la aritmética de bloques que permitió la renovación del gobierno socialista. Porcentualmente, estos resultados son los mejores registrados nunca.

En 2015, Susana Díaz logró asentar el dominio en la provincia de Huelva aprovechando la aparición de las nuevas formaciones como Ciudadanos y Podemos que fraccionaron el voto, en beneficio de la lista más votada. La renta se fue hasta los 34.000 votos. Siete años después, la lista encabezada por Loles López logra un resultado histórico con un triunfo en escaños y en respaldos.

La suma de bloques dio un resultado llamativo. PP y VOX juntos logran más de 120.000 votos votos frente a los alrededor de 75.000 de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía. La victoria individual de los populares queda respaldada por la suma de todo el conjunto del electorado de derechas, lo que además evidencia un cambio radical en la provincia.

Otro de los puntos clave a tener en cuenta fue la baja participación. Tradicionalmente es un factor que penaliza a las izquierdas por lo que se suele denominar fidelidad del votante de derechas. Los llamamientos de Juan Espadas durante en ese sentido fueron evidentes. En su último acto en la Universidad de Huelva fue su gran batalla, convencer al electorado para que acudiese a las urnas. La provincia registró el índice de participación más bajo de toda Andalucía con un 48,6%. Casi siete puntos que en 2018 con un 55,54 % y 13% menos que 2015 con un 61,06.

El mejor termómetro del resultado electoral en la provincia lo arrojó su municipio más pequeño. En Cumbres de Enmedio gobernó de forma ininterrumpida por el PSOE desde 1978. Los populares se impusieron por primera vez, con un censo de 53 personas, con el apoyo del 77,22 por ciento -26 votos-, lo que implica triplicar los resultados conseguidos en 2018 cuando el respaldo de situó en el 28,57 %. Esto la convierte en el partido político más votado desbancando al PSOE en unas elecciones autonómicas, que ha pasado de ser respaldado por el 45,71 % del electorado al 11,11 % -ha obtenido 4 votos frente a los 16 de 2018-.