Elecciones Andalucía: Los temas que importan

Las nueve provincias andaluzas están llamadas a los urnas el próximo 19-J (y no hablamos del corazón sureño de Barcelona). Sí, las nueve: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla, Argel y también Huelva, que parece ser la novena. Por lo menos esa impresión da. Ha ocupado más espacio en la agenda de los ministros y políticos 'madrileños' que visitaron el territorio onubense esta semana los líos de Madrid que las necesidades propias, que no son pocas. Ayer lo hizo Montero en Cala, donde los vecinos no hablan de otra cosa que de la crisis con Argelia. Tampoco debería sorprender tanto si tirásemos del historial de mociones interesantísimas que se llevan a los plenos domésticos. A los dirigentes políticos nacionales habría que obligarlos a llegar por carretera y marcharse en tren de la provincia.

La campaña cumple su primera semana con un marcado perfil bajo. Actos modestos, visitas provinciales y apariciones contadas de altos cargos. Cualquiera diría que se da por amortizada la misma. Hay formaciones como Vox que prácticamente no han aparecido todavía. El ruido mediático que rodea a Olona y Abascal como gran acto electoral este sábado anuncia algo de calor más allá del atmosférico.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, visitó Cala acompañada de María Márquez, cabeza de lista por la provincia. Aprovechó para atizarle al presidente Juanma Moreno porque “tendría que haber aplaudido al Gobierno de España por intentar mantener una buena relación con Marruecos, algo imprescindible para esta región”. “Llama la atención que Moreno intente desviar la atención hacia Argelia”. Destacó, por ejemplo, que la Operación Paso del Estrecho, que ha estado suspendido en los últimos tiempos.

Fue Márquez la que centró el discurso en clave local. La cabeza de lista por el PSOE de Huelva destacó el compromiso del Gobierno central con Andalucía. “Prueba evidente de ello son los datos de inversión”, ya que Andalucía “es la comunidad que más fondos europeos ha recibido de toda España gracias al esfuerzo y el compromiso del PSOE y de una ministra como María Jesús Montero”, recalcó.

Sin embargo, “con las políticas del PP, en la Sierra hay menos médicos, hay menos atención sanitaria, han suprimido ambulancias, han recortado líneas educativas, han quitado el ciclo formativo de Santa Olalla del Cala y han recortado líneas de autobuses”, prosiguió la candidata socialista.

Loles López optó por el barrio a barrio. La cabeza de cartel popular defendió la política del Gobierno autonómico en materia de vivienda mientras el número 2,Manuel Andrés González, acompañaba a Fátima Báñez en un encuentro con autónomos. El PP sabe que la exministra es un valor ante los sectores empresariales y quiso mostrar músculo ante ellos, presumiendo de ayudas y logros en materia económica durante los últimos tres años.

Por Andalucía se fue de pesca. La coalición progresista visitó a algunos de los principales referentes productivos de Isla Cristina. Alejandro García anunció un mayor diálogo y compromiso con las demandas del sector.