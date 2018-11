Todos los partidos condenan el boicot del taxi al mitin de Díaz

Moreno ya se pronunció este jueves en Twitter tras conocerse la suspensión del acto de los socialistas. En esta red social afirmó tras conocer el boicot que en un estado democrático "la reivindicación legítima de los derechos laborales no puede impedir la libre expresión de los demás".

El candidato de la formación naranja defendió que la libertad de expresión "no puede ser en ningún momento coartada por la violencia de una serie de individuos que no pertenecen a ningún colectivo representante del sector del taxi, que se ha desvinculado de lo sucedido".

El candidato de Ciudadanos (Cs), Juan Marín , por su parte, mostró su "condena" a la suspensión de un mitin del PSOE por las protestas de un centenar de taxistas en San Juan de Aznalfarache y manifestó su "apoyo y solidaridad" a los candidatos socialistas. "Todos los ciudadanos tienen derecho a defender con legitimidad cualquier posicionamiento, pero lo que no pueden es coartar la libertad de expresión", argumentó el líder regional de Cs.

Sin embargo, el candidato de Adelante Andalucía a la Vicepresidencia de la Junta, Antonio Maíllo, afirmó que "todas las organizaciones políticas tienen derecho a tener sus actos con normalidad". También indicó que la coalición a la que representa "siempre va a condenar la violencia le pase a quien le pase, no cabe en la democracia y en el Estado de derecho".

Díaz también agradeció la repulsa de organizaciones sociales, sindicatos y de algunos partidos como el PP y Ciudadanos. "Siempre voy a rechazar cualquier violencia hacia cualquier partido, candidato o candidata", sostuvo para criticar a continuación que los que, como Adelante Andalucía, "no lo hacen ellos sabrán".

La actual presidenta pidió hace unas semanas que se bajara la crispación en la política . "De aquello salen estas cosas", dijo. La candidata socialista destacó que no recuerda que desde el acceso a la autonomía "se haya suspendido ningún acto de ninguna fuerza política" en Andalucía por motivos de seguridad. Díaz defendió la suspensión del acto, en el que "había gente mayor, abuelos y niños", porque "la seguridad de las personas está por encima de cualquier cosa para el PSOE y para mí".

La candidata del PSOE a la Junta, Susana Díaz , vinculó este viernes la protesta "violenta" de los taxistas que obligaron a suspender un mitin de su partido en San Juan de Aznalfarache, al "encanallamiento y el odio" de algunos partidos y recalcó la idea de que estos comportamientos "no caben" en democracia .

Los taxistas piden que no les "criminalicen"

La Unión Sevillana del Taxi indicó que condena "cualquier acto de violencia", pero asegura que en la protesta antes del mitin de Susana Díaz "no hubo violencia" en San Juan de Aznalfarache. De este modo, pidió "no usar" el asunto para "criminalizar" al sector del taxi. Su presidente, Fernando Morales, afirmó que "los políticos tienen que entender que la gente proteste". La Federación Andaluza de Autónomos del Taxi también expresó su "condena" por los actos del pasado jueves y pidió "no criminalizar a todo un sector" de trabajadores por ellos.