Feijóo conmina a Juanma Moreno a ser un presidente "libre"

Alberto Núñez Feijóo le pide a Juanma Moreno que se olvide de utilizar la muleta de Vox para gobernar, y el presidente de la Junta establece las líneas rojas con el partido de Santiago Abascal. No cederá ni en las políticas de igualdad de género ni en protección medioambiental ni en autogobierno. Si fuera así, si Vox pusiera sobre la mesa imposiciones de su particular guerra cultura, Juanma Moreno preferiría repetir las elecciones andaluzas.

Cada campaña tiene sus márgenes, y ésta del 19 de junio comienza a definirlos. El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha establecido cuál es su estrategia de alianzas para gobernar en España, y no pasa por la fórmula de Castilla y León, sino por la de Madrid. Después de reunir a su comité ejecutivo este lunes en Madrid, Feijóo ha asegurado que quiere ser un presidente de "mayorías amplias", "libre" de ataduras con otros socios. "Juanma -aseguró el líder gallego-, no estaría mal que empezáramos por Andalucía. Vamos a intentarlo. Ánimo".

Y el presidente de la Junta, desde Pulpí, insistió en lo que ya es uno de los hitos de la campaña: si tiene que pactar con Vox en materia de igualdad de género, de medio ambiente o de autobierno, irá a una repetición electoral. Para Moreno, los límites están bien definidos en el Estatuto de autonomía y la Constitución, no aceptará negociar ninguno de los referentes en los que Vox sustenta su guerra cultural.

Tanto Carlos Rojas como Arenas han sido referentes del PP en su camino hacia el Gobierno de la Junta

Núñez Feijóo ha terminado de realizar sus nombramientos en la cúpula del PP, y no ha disuelto el acento andaluz que le dio al partido en el congreso de abril. El motrileño Carlos Rojas será el nuevo secretario general del grupo parlamentario en el Congreso y, además, nombra a Javier Arenas portavoz adjunto en el Senado.

El nombre de Rojas ya sonó en Sevilla, pero parecía que Feijóo se había aminalado ante las críticas de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, a quien no le gustó tantos andaluces en la cúpula. Una vez que Ayuso ha conseguido este fin de semana lo que deseaba, ser presidenta del PP en Madrid, el gallego ha terminado de confeccionar su dirección según sus intereses. Confirma a Rojas y rescata a Arenas.

Ambos son ex dirigentes populares que llegaron a contar mucho en el PP andaluz. Rojas fue portavoz en la Cámara autonómica, y su nombre se barajó en algunos momentos como un posible sucesor de Arenas. Y éste es el único candidato del PP que ha ganado unas elecciones autonómicas, las de 2012, aunque no pudo gobernar al no llegar a la mayoría absoluta.

"No quiero la repetición electoral pero debemos de ser consciente de lo que nos jugamos", asegura Moreno

Este lunes 23 de mayo se han cumplido los 40 años de las primeras elecciones autonómicas a la Junta. En esa ocasión, el socialista Rafael Escuredo obtuvo 66 escaños, y Alianza Popular, la matriz inicial del PP, 17 parlamentarios, con Antonio Hernández Mancha de candidato. UCD, en pleno declive ya de Adolfo Suárez, logró 15 escaños.

Si Juanma Moreno no obtiene una mayoría suficiente, necesitará los votos de Vox o para ser investido o para gobernar, en cuyo caso habría consejeros de Santiago Abascal en el Gobierno de la Junta. Lo que el presidente deja claro es que no alterará las políticas de violencia de género ni de medio ambiente, que son las supuestas bestias ideológicas que Vox no acepta.

Los de Abascal niegan que el factor humano esté provocando el calentamiento global y el concepto de violencia de género. Lo primero es una supuesta conspiración de grupos internacionales ecologistas y lo segundo es una imposición ideológica. "La repetición electoral no es aceptable, yo no lo quiero, ahora debemos ser conscientes de lo que nos jugamos en estas elecciones", ha declarado Moreno desde Pulpí.

Juanma Moreno ha comenzado la semana en Pulpí, donde ha visitado las instalaciones donde cristalizó la gran geoda almeriense. Desde allí, ha insistido en que impondrá en Andalucía la misma fiscalidad que hay en Madrid. "No entiendo por qué un andaluz tienen que pagar más impuestos que un madrileño", se ha preguntado.

El Gobierno central propone una armonización fiscal para que los territorios no compitan entre sí, pero Juanma Moreno no lo desea porque entiende que será una nivelación al alzo, lo que promete es bajar los impuestos tanto como lo haga su compañera de partido y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Parlamento que salga de las elecciones del 19 de junio es el que elige al presidente de la Junta. Si el PP no alcanzase la mayoría absoluta de 55 escaños, tendría que negociar con Vox la investidura para conseguir o sus votos o la abstención. Esto último sólo valdría en el caso de que el PP lograse más escaños que los grupos de izquierdas y el PSOE.