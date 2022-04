Juan Espadas aspira a disputar el centro a Juanma Moreno y recuperar votos de la abstención en las elecciones andaluzas

El reto de Juan Espadas es movilizar al medio millón de antiguos votantes socialistas que no fueron a las urnas el 2 de diciembre de 2018 o que optaron por Ciudadanos como una opción de centro. Con ese objetivo, el secretario general del PSOE andaluz ha dado el pistoletazo de salida a la precampaña de las elecciones del 19 de junio. Es la primera vez que el partido del puño y la rosa afronta unos comicios desde la oposición en Andalucía y lo hace con una apuesta por la renovación de las listas que resultará en un grupo parlamentario afín al nuevo líder, pero con la incógnita de si esa renovación servirá para agitar al viejo votante socialista que se pasó a la abstención o migró a opciones de centro.

La batalla está ahí, en el centro, según ha planteado el propio Espadas en una comparecencia en la sede regional del PSOE. Ciudadanos va camino de desaparecer del tablero y el ex alcalde de Sevilla confía en recuperar a parte de esos ciudadanos para que el PP no sea el único beneficiado del batacazo naranja. Las encuestas que se están publicando estos días no son muy halagüeñas para Espadas, que mantiene los resultados de 2018, pero no se beneficia de la caída de la formación naranja, que favorece casi en solitario al PP.

"El centro me lo voy a disputar con alguien que vende moderación en las formas pero pacta con la extrema derecha", ha dicho en referencia a Juanma Moreno. El líder socialista considera que, después de tres años y medio de gobierno de PP y Ciudadanos "hay elementos de juicio" para que los votantes que se fueron a Ciudadanos se "repiensen" a quién votar. "¿Para qué ha valido votar a un centro que se convirtió en derecha y pactó con la extrema derecha"; ha precisado.

Con esa tesis, Espadas quiere convencer al 40% de indecisos que no contestan a las encuestas, pero también se afanará en lanzar un mensaje contra la gestión del Ejecutivo de Juanma Moreno. El político sevillano considera que las elecciones se convocan porque el proyecto del presidente de la Junta está "agotado" desde que la pandemia dejó de ser la primera preocupación de la Administración y los ciudadanos.

No es la primera vez que el líder del PSOE pone el foco en la gestión del actual Ejecutivo, que presume precisamente de haber acabado con los problemas de gestión heredados de 37 años de mandatos socialistas. Espadas cree que esa "propaganda" es falsa y que "los problemas que dijo que venían a cambiar se han agravado", como ocurre, por ejemplo con los datos de empleo.

En la apuesta por movilizar a su electorado, Espadas ha propuesto al presidente Juanma Moreno un cara a cara para enfrentar los proyectos políticos de los dos partidos "con más posibilidades de ser elegidos por los andaluces". Este cara a cara está fuera de los debates propios del periodo electoral, ya que cuando se han celebrado incluyen a todas las fuerzas con representación parlamentaria. De lograrlo, mejoraría las cifras de conocimiento del candidato socialista, algo que, asegura, no le preocupa porque se trata de un dato "variable".

Una renovación que deja atrás el susanismo

La otra baza que juega el político sevillano es la renovación de las listas, que él mismo cifró hace unos días en el 70%, pero que, según los datos que se van conociendo, puede ir incluso más allá. Espadas ha constatado que no habrá ex consejeros del Gobierno de Susana Díaz, que han formado el núcleo duro del actual grupo parlamentario socialista. El ex alcalde ha incluso bromeado al recordar que sí que hay un antiguo miembro del Ejecutivo andaluz: él mismo.

Ha rechazado también que dejar de contar con los ex consejeros suponga una pérdida de capital político y ha defendido que la renovación no supone que los candidatos vayan a estar faltos de experiencia. Ha insistido además en su apuesta por los perfiles que vienen del ámbito municipal. Las listas provinciales han sido ya propuestas por los ocho territorios y deben refrendarse este viernes. Después debe pasar por el Comité Federal de Listas, aunque en el PSOE andaluz descartan que Ferraz introduzca cambios -como ha ocurrido en anteriores elecciones- por la sintonía que mantienen las direcciones estatal y regional.

Sólo Ángeles Férriz repetirá en Jaén y están ya confirmados los nombres de Cádiz (Irene García, presidenta de la Diputación), Sevilla (Juan Espadas), y Málaga (Josele Aguilar, senador). Se da por hecho que la portavoz adjunta del grupo parlamentario, María Márquez, encabezará la lista de Huelva. Para Córdoba la persona con más posibilidades es la ex alcaldesa Isabel Ambrosio, mientras que en Granada se perfila Noel López, secretario de Organización, que será quien dirija la campaña rodeado de un equipo "muy técnico".