El PP confirma a Ana Mestre, Bruno García, Pilar Pintor y Antonio Saldaña en la lista del 19-J por Cádiz

El PP-A ha desvelado este jueves la candidatura con la que concurrirá en la provincia de Cádiz a las próximas elecciones autonómicas del 19 de junio. Tal y como se ha avanzado en los últimos días, la actual delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, encabezará la lista electoral. Esta designación supondrá que, por ley, Mestre tendrá que renunciar en cuestión de pocos días al cargo de delegada del Gobierno andaluz en Cádiz que viene asumiendo desde febrero de 2019. La Ley Electoral considera incompatible que un cargo de la Administración andaluza pueda hacer campaña por un partido en cuestión antes de unos comicios autonómicos.

También se han confirmado las quinielas en los siguientes puestos. El número dos será Bruno García, actual presidente del PP de Cádiz, mientras que la número 3 será Pilar Pintor, actual teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Algeciras.

Antonio Saldaña será el número cuatro, con lo que podría volver al Parlamento andaluz cuatro años después. Esto supondría que se tendría que ir olvidando de la carrera por intentar ser alcalde de Jerez en las elecciones municipales de la primavera de 2023.

La primera opción para relevarlo en este cometido sería María José García-Pelayo, ex alcaldesa de Jerez y actual diputada nacional. Le siguen en la lista como número cinco la concejal roteña Auxiliadora Izquierdo e Ignacio Romaní, actual director de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en Cádiz, como número seis.

En las elecciones andaluzas de 2018 el PP logró tres parlamentarios por Cádiz, aunque quedó relegada a ser cuarta fuerza política en la provincia, por detrás de PSOE, Ciudadanos y Adelante Andalucía. En esta ocasión los populares confían en ganar las elecciones en la provincia y no descartan lograr cinco escaños.

El gran damnificado por esta lista es Alfonso Candón, ex alcalde de El Puerto, ex diputado nacional y parlamentario andaluz junto a Bruno García y Pilar Pintor en la legislatura recién acabada. El adiós de Candón a la Cámara andaluza supone el primer sacrificio de uno de los dirigentes de la provincia que en su día se alinearon con Pablo Casado, hoy ex presidente del partido, en las primarias para relevar a Rajoy.