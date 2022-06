Elecciones Andalucía: Teresa Rodríguez cumple su palabra y pasa la jornada de reflexión poniendo lavadoras

Lo avanzó en una entrevista en Canal Sur cuando le hicieron una pregunta que se suele hacer a los candidatos: "¿Qué va a hacer en la jornada de reflexión?". Frente a los clásicos "estar con mi familia", "pasar el día con mis amigos" o "pasear por la playa" (que es, por otra parte, lo que han hecho este sábado la mayor parte de sus contrincantes), la respuesta de la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, fue más realista, por así decirlo: "Poner lavadoras".

Algo a lo que muchos ciudadanos de a pie dedicamos los fines de semana (sobre todo con las tarifas de la luz) y que en su caso, tras dos semanas recorriendo Andalucía, seguro que era más que necesario.

Y, para dejar constancia de ello, Rodríguez ha compartido este sábado en Twitter imágenes en las que aparece con su pareja, el alcalde de Cádiz José María González, Kichi, junto a la maleta, la pila de ropa por lavar y un bote de detergente.

Después de dos semanas de gira por Andalucía y con los cajones vacíos que ¿qué voy a hacer en la jornada de reflexión? Pues poner lavadoras, obviamente. Feliz sabadete, Andalucía 🧼🧹🧽 pic.twitter.com/21FUU7DTCJ — Teresa Rodríguez - Adelante Andalucía ۞ (@TeresaRodr_) June 18, 2022

Unas fotos simpáticas y, como decíamos, más realistas que las imágenes propias de reportajes profesionales de otros candidatos (de ahora y de siempre) pero que, como es habitual en Twitter, han recibido tanto comentarios favorables como ofensivos. Como este del usuario Francisco (@_Torrecto): "Eso es lo que tienes que hacer, labores del hogar y no corromper a la sociedad con sodomía, pederastia y drogas".

Teresa Rodríguez no ha dudado en retuitearlo, con el comentario "Hay tiempo pa to, Francisco". Un mensaje después la candidata de Adelante Andalucía apostillaba: "Menos pa la pederastia, Francisco. Pa eso no".