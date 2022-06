Elecciones Andalucía 2022: ¿A quién beneficia o perjudica el voto en blanco?

El 19 de junio se celebran las elecciones al Parlamento de Andalucía. Para elegir al nuevo Presidente, los ciudadanos tendrán que acudir a votar al candidato que mejor crea que les va a representar. Sin embargo, hoy en día cada vez hay más gente que no cree en la política o no tiene un partido político que represente todos sus ideales.

Para reflejar esta situación, los ciudadanos tienen tres opciones para reflejar que no están de acuerdo con ninguno de los candidatos que se presentan. Estas opciones pueden ser el voto en blanco, voto nulo o no acudir a la cita electoral, que es lo que se conoce como abstención. Estas tres acciones, tienen tres consecuencias distintas e influyen en los resultados electorales.

En primer lugar debemos saber que significa votar en blanco o que un voto sea nulo, ya que es una parte importante de la votación y los votantes tienden a confundirlo o no saben a qué partidos beneficia cada uno.

El voto en blanco es aquel que se produce cuando se entrega un sobre sin papeleta o cuando se producen elecciones para el Senado se entrega una papeleta sin marcar a ningún candidato. En ambos casos, este voto se considera válido, por tanto, podrá ser contabilizado con sus consecuentes implicaciones a la hora de repartir los escaños.

Sin embargo, el voto nulo se produce cuando se entrega un sobre con una papeleta dañada intencionalmente, garabateada, tachada, con anotaciones escritas o con cualquier otro objeto que no sea una papeleta. Este tipo de voto se considera no válido, por lo que no se contabiliza en la mesa electoral, aunque sí se cuenta cuántos votos nulos ha habido.

¿Cómo influyen los votos en los resultados electorales?

Empezando por el voto en blanco, este sí cuenta en el recuento total de los votos, aunque no otorga ningún escaño. Al contabilizarse, estos votos influyen en el reparto de los escaños, cuanto más votos haya, más difícil será para los partidos obtener el mínimo para conseguir representación parlamentaria.

El sistema electoral español se rige por la Ley D’Hondt, se trata de una fórmula para repartir los escaños de forma proporcional. Para formar parte de dicho reparto, un partido debe alcanzar como mínimo un 3% del total de la demarcación.

Entonces, cuantos más votos en blanco haya, más difícil será alcanzar ese 3 % para los partidos minoritarios. Es decir, un voto en blanco perjudica a los nuevos grupos políticos y a los más minoritarios. Por tanto, un voto en blanco está favoreciendo a los grupos mayoritarios y con más fuerza.

Si entregamos un voto nulo o decidimos abstenernos, estaremos favoreciendo a los grupos políticos con menos fuerza política, ya que no contarían para los resultados finales y en el reparto de escaños.