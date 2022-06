Elecciones Andalucía 2022: cuánto vale un voto en cada provincia de Andalucía

Quedan pocos días para las elecciones en Andalucía y muchos se preguntan como se realiza el reparto electoral de los diputados en función de los votos. En el caso de España se utiliza la Ley D'Hont que se trata de un sistema electoral de cálculo proporcional que divide el número de votos emitidos para cada partido entre el número de cargos electos con los que cuenta cada circunscripción. Este sistema de reparto no solo vale para las elecciones sino que se puede emplear para cualquier otra distribución.

¿Cómo se aplica la Ley D'Hondt en Andalucía?

Ahora vamos con lo que interesa, en Andalucía esta ley se aplica de una forma concreta que normalmente no está muy clara en la mente de los votantes. En las elecciones al Parlamento de Andalucía, la regla solo se aplica a las candidaturas que obtengan al menos un 3% de los votos válidos, en estos se contemplan lo votos a candidatura más los votos en blanco, emitidos en la circunscripción. Las candidaturas que no cumplan este requisito no se tendrán en cuenta sus votos en el recuento.

En la ley electoral andaluza se explica que la comunidad está dividida en circunscripciones provinciales en cada una de las cuales se aplica la fórmula de D'Hondt.

La primera cuestión a la que hay que atender es que este sistema varía en cada provincia en función de su población, lo que hace que el número de papeletas necesarias para elegir un diputado sea diferente en cada región andaluza. Tras en resultado de los cálculos se observa que esta ley favorece a los partidos con más votos en cada circunscripción y complica la labor de los que tienen a sus votantes dispersos por la Comunidad Autónoma. Por esta cuestión, los partidos minoritarios españoles lucha por una reforma de esta ley de forma que el reparto de votos no beneficie a ningún sector político.

¿Cómo surgió la Ley D'Hondt?

El nacimiento de esta ley se remonta a 1878 cuando un jurista y profesor de derecho belga Víctor D'Hont creó un sistema para repartir los diputadas en función de los votos obtenidos por cada partido. Este forma de elegir se reconoce como una de las más equitativas y se acordó implantar en España siguiendo el ejemplo del país vecino, Francia.

¿Cómo funciona esta ley?

Cuando se finaliza el recuento de votos se comienza el sistema de reparto. En primer lugar, las candidaturas se disponen de mayor a menor según el número de votos y siempre, como se ha mencionado antes, excluyendo a aquellas que no han conseguido superar el 3%. El siguiente paso es dividir el número total de cada candidatura por 1, por 2, por 3 y por 4 y así sucesivamente, tantas veces como escaños haya.

Estos escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores, en orden decreciente. En el caso en el que exista un empate entre dos candidaturas se da a aquella que haya recogido más votos. Si estas dos candidaturas tienen igual número de votos, el primer empate se resolverá por sorteo y los sucesivos de forma alternativa.