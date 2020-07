El PSOE andaluz recupera vigor y sumaría con la izquierda ante un PP reforzado

Como le ocurrió en la anterior legislatura, Díaz podría gobernar porque no parece viable una mayoría alternativa, aunque tendría que afanarse para conseguir una alianza. El PSOE parece imbatible en Andalucía, aunque ni las encuestas ni las elecciones de los últimos años le conceden el vigor de antaño.

El PP es el principal beneficiado de esa fuga, ya que dos de cada diez votantes naranjas –21,2%– elegirían ahora a los populares. El PSOE también saca partido al absorber al 8,4% de esos votantes y no hay que obviar al 11,1% que se van a la abstención. PSOE y PP son los únicos partidos que mantienen una fidelidad por encima del 90%, con un 93,2% y un 92,2% respectivamente. Les sigue Adelante, con un 88,4% y Vox, con un 85,5%.

El PP capitaliza los éxitos de su Ejecutivo y, de hecho, es el partido que más crece en el sondeo, con casi 200.000 votos más respecto al 2-D. Ciudadanos sería el mayor perjudicado. Se deja 250.000 sufragios por el camino y más de la mitad de sus escaños. Los naranjas volverían a la situación de 2015, con la diferencia de que sus diez escaños no servirían para hacer a Díaz presidenta y tampoco permitirían reeditar la mayoría del Gobierno del cambio.

En el otro lado de la ecuación destaca el batacazo de Ciudadanos , incapaz de sacar provecho de su presencia en el Ejecutivo frente a un PP reforzado, que se beneficia de su papel en la Junta, pero no tanto como para reeditar la mayoría que eligió a Juanma Moreno como primer presidente andaluz sin carnet del PSOE.

Díaz sigue siendo la más valorada

La líder socialista sigue siendo la política más valorada del tablero andaluz, aunque todos suspenden el examen de los encuestados. La ex presidenta logra un 4,8 frente al 4,7 de su sucesor, Juanma Moreno. Ambos están muy cerca en el nivel de conocimiento, algo que no ocurría antes. El sillón de San Telmo ha solucionadoun problema al que se enfrentó el presidente del PP andaluz cuando llegó al cargo en 2014 tras salir del Gobierno de Mariano Rajoy y ya es conocido por el 98,6% de los encuestados.Les siguen Juan Marín, Teresa Rodríguez y Francisco Serrano, que ya no es líder de Vox.