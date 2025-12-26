Estos son los municipios de Andalucía donde más frío hará este fin de semana: mínimas de -5ºC y máximas de 4ºC

A menos de una semana para terminar el año, las temperaturas se mantienen con valores por debajo de lo normal. En Andalucía, el viernes 26 de diciembre llega además con "precipitaciones localmente fuertes y persistentes" al tercio occidental de la región, así como también al litoral mediterráno. No se descarta que vayan acompañadas de "tormentas ocasionales"; mientras que el ambiente fresco recorre la recta final de 2025.

Por el momento, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos sendos avisos amarillos para este sábado 27, que van desde la región onubense de Andévalo y Condado hasta el litoral de la provincia; y se extienden por la costa gaditana, malagueña y granadina. Todo ello, ante las previsiones de lluvia, oleaje y viento en esas zonas. Pero ¿qué ocurre con las temperaturas? A continuación, vamos a ver qué municipios de Andalucía esperan más frío los próximos días.

Municipios de Andalucía en los se espera más frío

Durante la jornada del sábado, las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios, aunque localmente podrían ir en descenso. Así, en lo referente a las capitales de provincia, los termómetros descenderán hasta los 0ºC en el caso de Granada o 2ºC, si hablamos de Córdoba o Jaén. No bajarán tanto en Huelva (4ºC) o en otras áreas del interior, como Sevilla (4ºC); mientras que, en Almería, Cádiz y Málaga oscilarán en torno a los 8ºC - 9ºC.

Por su parte, las máximas dibujan un panorama homogéneo para entonces, con valores situándose entre los 13ºC y los 16ºC, aún con la capital almeriense rozando los 17ºC. A lo largo del día, se esperan heladas débiles o localmente moderadas en las sierras. Asimismo, algunas áreas de Granada y Jaén podrían ser las más afectadas por el descenso de las temperaturas.

En concreto, Trevélez (Granada) aguarda unas mínimas de -5ºC y las máximas no subirán de los 4ºC. Con poca oscilación térmica, se convierte así en uno de los municipios más fríos del fin de semana y, de acuerdo con las previsiones, se mantendrá bajo cero al menos hasta el 1 de enero de 2026. En la misma línea, Chauchina (Granada) registrará -1ºC este sábado, igual que Villacarrillo (Jaén); y Cazorla y Andújar (Jaén) se mantendrán en torno a 1ºC - 2ºC.

Avisos y lluvia en el litoral mediterráneo

Además de las bajas temperaturas de algunas zonas, la inestabilidad se adentra también en el litoral andaluz. Por ello, la Aemet ha activado varios avisos amarillos (peligro bajo) en regiones costeras. Según los modelos meteorológicos, se esperan acumulaciones de lluvia de 15 mm en una hora, posiblemente acompañadas de tormentas ocasionales. Asimismo, en la costa malagueña y granadina, los pronósticos apuntan a olas de dos a tres metros y rachas de viento con una fuerza de hasta 60 km/h.

Las precipitaciones se mantienen con la llegada del domingo 28 de diciembre, jornada en la que habrá un ligero ascenso de las temperaturas mínimas. En Trevélez, permanecerán bajo cero, en torno a los -2ºC; y las máximas, sin cambios (4ºC). Se trata de una situación generalizada en Andalucía, por lo que diversas zonas pasan de los -1ºC a temperatuas que se sitúan ligeramente por encima de los 0ºC: Villacarillo, Jaén (4ºC), Cazorla (3ºC), Andújar (6ºC) o Granada (3ºC).