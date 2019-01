Éstas son las 19 exigencias de VOX para hacer presidente a Moreno

En la tarde del 8 de enero VOX ha dado a conocer las principales medidas para permitir el Gobierno del cambio en la Junta de Andalucía. Entre ellas la polémica medida de cambiar el día de Andalucía, 28 de febrero, por otro día, el 2 de enero que corresponde a La Toma de Granada, y que es una fecha clave en la Reconquista española. ¿Conoces ya cuáles son las 19 exigencias de la formación de Santiago Abascal para hacer presidente de la Junta de Andalucía al popular Juanma Moreno? A continuación todas:

1. Sanidad Justicia y Orden Público

Declaración institucional de la presidencia de la Junta a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público. Y que promueva la libertad e igualdad de todos los españoles. Propuesta de reforma estatutaria para suprimir el término "realidad nacional".

2. Odio y exclusión

Declaración institucional de la presidencia de la Junta de condena al discurso de odio y exclusión que algunos líderes políticos y medios mantienen desde las elecciones del 2 de diciembre contra los votantes y representantes de Vox. Con especial condena de los ataques, calumnias y amenazas que se han proferido.

3. Reducción del gasto político y redundante:

-Reducción drástica (75%) de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos ypatronales. Con el horizonte final de lograr su completa eliminación.

-Supresión de las subvenciones a las asociaciones y ONGs ideológicas (todas aquellas dedicadas a la promoción de determinada visión ideológica) independientemente desu naturaleza comunista, feminista, progresista, liberal o conservadora.

-Igualmente, supresión de la administración paralela y todo Instituto o Agencia queno acredite fuera de toda duda su utilidad pública.

-Eliminación de las ayudas exteriores, que deben ser competencia exclusiva delEstado. Instar a los municipios a que también cesen en estos gastos que no son de sucompetencia.

-Supresión de las "embajadas comerciales" (Red Extenda) de la Junta e integraciónde sus funciones en el servicio Exterior de España

-Estudiar si existen otras duplicidades con el Estado para su ahorro.

-Realización de una auditoría externa que fiscalice las subvenciones concedidas enlos últimos años. Estudio jurídico para reclamar los fondos que no hayan tenido unaevidente utilidad pública.

-Realización de una auditoria externa de las cuentas de la Junta, encabezada porpersona de reconocido prestigio en la lucha contra la corrupción.

4. Rebaja fiscal:

- Bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

-Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: reducción del tipo de gravamen al 0.5% (en la actualidad es 1.5%) en los Actos JurídicosDocumentados; en las Transmisiones Patrimoniales Onerosas reducción del tipo impositivo al 5% en las de inmuebles y al 4% en otras transmisiones. El Impuesto del Patrimonio será mantenido solo como instrumento de control, reduciendo al 0% su tipo impositivo.

Simplificación de los escalones y reducción de los tipos impositivos del tramo autonómico del IRPF. Introducción de desgravaciones por número de hijos y gastos educativos. El tipo máximo, sumado al del tramo nacional, no deberá superar el 45%. Acabarcon la duplicidad administrativa que supone la existencia de la Dirección General deTributos de la Consejería de Hacienda y la Agencia Tributaria de Andalucía.

5. Medidas contra la inmigración ilegal:

-Colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados. La Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular, pues poseela documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no lacomparte con la Policía.

-Terminar con el efecto llamada: suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales.

-La Junta promoverá, en el ámbito jurídico y administrativo correspondiente, lailegalización de organizaciones que, cooperando con las mafias de tráfico de personas,favorezcan la inmigración ilegal.

- Evitar el "turismo sanitario"en cooperación con la policía y los consulados de España en el extranjero.

6. Radiotelevisión andaluza y libertad de prensa:

Liberalización del régimen de concesión de licencias de radio y televisión. La reglageneral debe ser la libertad de frecuencias para quienes cumplan los requisitos técnicosmínimos necesarios. Sólo cuando las solicitudes de licencias excedan al número de frecuencias se establecerá un concurso con criterios calidad y de diversidad para evitar monopolios informativos.

Radiotelevisión andaluza: Compromiso de reducción de costes de al menos el50%, sin que afecte a los sueldos más bajos. Eliminación de tres de los cuatro canalestelevisivos. Garantizar su neutralidad política e ideológica.

- Supresión de organismos públicos de control de medios de comunicación, comoel Consejo Audiovisual de Andalucía.

7. Creación de una Consejería de Familia y Natalidad para:

Aprobar un Plan Integral de Fomento de la Natalidad y una campaña de concienciación de la gravedad del invierno demográfico. Especial apoyo a las familias numerosas.

Introducir amplias desgravaciones fiscales proporcionales al número de hijos, ymedidas de conciliación trabajo-familia para los padres.- Ampliar la red de guarderías.

-Promover de manera transversal en todos los organismos y políticas una perspectiva pro-familia y pro-natalidad.

- Prestar especial atención a las mujeres con embarazos no deseados, proporcionándoles información, asistencia y alternativas para que puedan evitar el drama delaborto. Asegurarse de que ninguna de ellas reciba coacciones o presiones de su entorno que la obliguen a abortar. Vigilancia del cumplimiento efectivo de la Ley de Autonomía del Paciente, que prescribe informar sobre los riesgos de la intervención.

- Impulsar un Plan Andaluz de Adopción.

8. Sanidad Pública

Plan de Extensión de Cuidados Paliativos en la sanidad pública:Entre otras medidas, reforzar las Unidades del Dolor en toda la red sanitaria.

9. Plan para evitar la discriminación de los andaluces que viven en otras regiones de España:

Asistencia legal y económica de la Junta para que los andaluces que residan enotras comunidades no se vean obligados a escolarizar a sus hijos en una lengua regional.

Asistencia de la Junta para que los andaluces que trabajen en otras comunidadesno sufran discriminaciones laborales ni de ningún tipo por razón de su origen y su lengua.

10. Libertad de educación:

La Junta garantizará el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban la formación moral de acuerdo a sus propias convicciones. Para ello se implantará un "PIN parental" con el objeto de que los padres puedan excluir a sus hijos de enseñanzas, charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones.

-Garantía de que los centros de formación no difundirán ninguna ideología queniegue hechos científicos indubitados, con especial atención a la biología.

- Se defenderá la coexistencia de la educación, pública, privada y de iniciativa social(concertada).

- Se desistirá del hostigamiento que la Junta ha venido ejerciendo contra los modelos educativos de educación diferenciada, consolidando el derecho de los padres a elegirel modelo educativo. Ampliando la oferta educativa, se estudiará si existe demanda suficiente para la apertura de centros públicos de educación diferenciada.

- Reducir la disparidad de las condiciones laborales y de enseñanza entre la escuelapública y la de iniciativa social. Ampliar el concierto al bachillerato.

- Libre elección de centro: derogación de la normativa zonal.

11. Control del fundamentalismo islámico:

-La Junta de Andalucía colaborará con todos los medios a su alcance para prevenirla amenaza fundamentalista.

- Se exigirá a las autoridades islámicas una total cooperación para la identificacióny expulsión de elementos radicales, vigilando que sus enseñanzas no animen a la violencia, y poniendo especial atención en la protección de la mujer.

- Supresión de subvenciones a asociaciones islámicas.

12. Memoria Histórica

Derogación de la "Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía" (Ley2/2017 de 28 de marzo):

- Esta ley impone, de forma totalitaria, una versión sesgada de la historia andaluzaen el periodo 1931-1982.

En su defecto, supresión de todos los apartados de la ley que establezcan comoindubitadas cuestiones en discusión histórica, afirmaciones puramente ideológicas o que interfieran en la libertad de pensamiento, de expresión, de investigación y de educación.

13. Fiesta nacional y Fiesta de Andalucía:

-El Doce de Octubre se celebrará en las instituciones que dependan de la Junta,incluidos los centros escolares, con prioridad sobre cualquier otra fecha, poniendo especial relevancia en la contribución histórica de los andaluces a la defensa de la unidad,libertad y prosperidad de España.

-El Día de Andalucía pasará del 28 de febrero al 2 de enero, en conmemoración dela culminación de la Reconquista.

14. Cultura Popular y tradiciones

Ley de Protección de la Cultura Popular y de las Tradiciones del mundo rural, que incluirá el flamenco y otras expresiones folklóricas, las tradiciones, las artesanías,la Semana Santa, etc.

15.Tauromaquia y Caza

Ley de protección de la tauromaquia y de la actividad cinegética, que reconozca y valore la aportación económica y ecológica de estas dos realidades tan ligadas aAndalucía.

16. Sobre género y feminismo

Derogación de la "Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género".

- Sustitución por una Ley de Violencia Doméstica que no prejuzgue el sexo del agresor, respete adecuadamente la presunción de inocencia, no instituya una enorme burocracia "de género" y no facilite la lluvia masiva de subvenciones a las asociaciones de feminismo supremacista. (Especialmente, suprimir en la nueva regulación el art. 30, que permite que la condición de víctima de "violencia de género" sea acreditada, no por sentencia judicial, sino por:

“a) Certificación o informe de los servicios sociales y/o sanitarios de la Administración Pública competente;

b) Certificación o informe de los servicios de atención a víctimas de la Administración Pública competente;

c) Certificación o informe de los servicios de acogida de la Administración Pública competente"; cf. art. 1 bis:

"A efectos de la presente Ley, se considerarán víctimas de violencia de género y tendrán reconocidoslos derechos de esta norma sin necesidad de interposición de denuncia”; también los artículos que ordenan la lluvia de subvenciones a las asociaciones clientelares, como el art. "La Administración de la Junta de Andalucía apoyará las iniciativas de las asociaciones de mujeres", y los que prevén un adoctrinamiento permanente sobre "perspectiva de género" a la infancia y la sociedad en su conjunto: art. 8, art. 22, etc.).

17. LGTBI

Derogación de la "Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía". Los derechos de las personas de orientación homosexual están ya reconocidos en las leyes ordinarias y la Constitución. España no es un país "homófobo" que necesite leyes especiales. La Ley 8/2017 atribuye privilegios injustificados a las asociaciones LGTB, como el derecho a interferir en la educación, a contar con órganos específicos en la Administración y a recibir subvenciones.

18. Igualdad de Género

Derogación de la "Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía": Esta ley interviene totalitariamente en todos los niveles de la sociedad con el pretexto de promocionar a las mujeres, y partiendo de la premisa errónea de que, si no sealcanza una ratio 50/50 en todos los ámbitos, es porque las mujeres han sido discriminadas. La igualdad de derechos está garantizada en España desde hace décadas. Es necesaria la supresión del bosque de organismos, comisiones, observatorios, etc., dedicados a la imposición de la "perspectiva de género" (algunos, previstos en esta Ley andaluza de Igualdad; otros, en la Ley andaluza de Violencia de Género).

19.Leyes Ideológicas

Vox declara que no prestará su apoyo parlamentario para la implantación, asignación de presupuesto y/o desarrollo de leyes ideológicas que a su juicio vulneran derechos y libertades. (ley 12/2007, ley 13/2007 y ley 8/2017).