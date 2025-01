La ‘experiencia Cooltural Fest’ suma confirmaciones como Crystal Fighters, Dorian o Ruslan

Si el público de Cooltural Fest pensaba que tras la confirmación de Amaia para el Día de Reyes se habían acabado las emociones fuertes… Estaba muy equivocado. El festival almeriense que organiza Crash Music junto al Ayuntamiento de Almería ha presentado hoy en la Feria Internacional del Turismo FITUR más novedades y confirmaciones para su octava edición, que tendrá sus días centrales del 21 al 24 de agosto, en pleno primer fin de semana de las fiestas patronales.

El concejal delegado del Área de Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, el vicepresidente de la Diputación Provincial, Fernando Giménez, el delegado de Cultura y Deporte en Almería, Juanjo Alonso, y el representante de Crash Music, Diego Ferrón, han sido los encargados de anunciar en el IFEMA madrileño las nuevas bandas que se suman a un cartel ya de por sí nutrido y estelar. Se trata de los británicos Crystal Fighters, del elegante pop electrónico de Dorian, de la rutilante estrella emergente Ruslana, del pop de Melifluo (banda con dos miembros de Supersubmarina), Perarnau IV Dj Set ft. Drama AV Set para la zona de Cooltural Club… y los enérgicos Veintiuno, que además han estado allí durante la presentación.

“Con la experiencia acumulada y un propósito de crecimiento y mejora envidiable, Cooltural Fest, de la mano de Crash Music y del Ayuntamiento de Almería, de manera transversal con todas sus áreas, ha preparado una edición para el próximo mes de agosto que, seguro, le permitirá seguir cosechando premios y nominaciones como hace desde el primer día”, ha apuntado Pérez de la Blanca.

El concejal de Promoción de la Ciudad ha subrayado que “Cooltural Fest se ha convertido en una experiencia plena porque hay que recordar que además de los conciertos en el recinto principal (de abono) tiene más de cuarenta horas de programación de entrada libre, integrada en la ciudad, con conciertos en espacios de interés turístico como nuestro Cable Inglés en el caso de la fiesta de bienvenida, junto a la Faluca y nuestro Paseo Marítimo en el caso de los conciertos diurnos del Escenario Playa y la fiesta de clausura, o del centro de la ciudad con los conciertos entre semana de la Ruta Gastromusical”.

El vicepresidente de la Diputación Provincial, Fernando Gimenez ha puesto en valor como el Cooltural, abrió a la provincia como destino musical y de festivales: “La provincia de Almería, hoy por hoy, es un referente por la diversidad y la calidad que ofrece en materia de festivales musicales. El Cooltural es sin duda, junto al DreamBeach, el festival con mayor impacto económico y turístico de la provincia de Almería. Su estilo musical ha permitido que la Alpujarra, Níjar y Mojácar ahora cuenten con festivales que enriquecen la oferta turística de la provincia de Almería.”

Por su parte, Juanjo Alonso, delegado de Cultura y Deporte, ha definido el Cooltural como “uno de los festivales más importantes que se hacen en Almería”, sin olvidar que “es uno de los festivales más inclusivos de España y uno de los principales de Europa”.

Pero no solo eso. Tanto el sector musical como el público valoran de Cooltural Fest todas las medidas que desarrolla la Fundación Music For All, que lo convierten en el festival más inclusivo de Europa, tal y como lo confirman sus reconocimientos y que su ejemplo haya sido exportado ya a varios de los festivales más importantes de España, como Sonorama o Primavera Sound, y también en el prestigioso Lollapalooza de Chile.

Por parte de Crash Music, Diego Ferrón ha hecho hincapié en que “estamos ante la edición más internacional de la historia de Cooltural Fest. Hace siete años empezamos con apenas veinte bandas y hoy ya contamos con varios escenarios, referentes internacionales como Franz Ferdinand y Crystal Fighters, en lo que serán sus únicos conciertos en Andalucía del año, y muchas de las mejores bandas del momento, además de ser trampolín para las que están demostrando ser las mejores en un corto espacio de tiempo”.

En la misma línea, Ferrón también ha destacado que “la experiencia Cooltural hace que sea algo más que un festival donde se va a un recinto a escuchar grupos, que haya conciertos en el corazón de la ciudad y en puntos tan significativos, y además de entrada libre, hace que tengamos un gran factor diferenciador con el resto”.

Estas nuevas confirmaciones vienen a dar más brillo si cabe a una relación de bandas y artistas para el próximo Cooltural Fest donde ya destellaban con fuerza Franz Ferdinand, Amaia, Love of Lesbian, Viva Suecia, Duncan Dhu, Alcalá Norte, Besmaya, Carolina Durante, Judeline, Miss Caffeina, ElyElla, Anabel Lee, Niña Polaca, Samantha Hudson, Yarea o Zahara, además de ‘los Supersubmarina’ Juanca & Pope DJ’s para Cooltural Club.

Cooltural Fest sigue reuniendo incuestionables atractivos a un cartel que viene generando unanimidad y gran expectación, tal y como reflejan los progresivos agotamientos de cupos de venta de abonos y servicios. Esta avance viene aparejado con un nuevo impulso a la venta de abonos, que están disponibles, generales y Be Cool, en la web oficial https://coolturalfest.com/.

Festivales accesibles como poder turístico

La labor accesible que se realiza desde Almería volverá a ser protagonista. Durante FITUR, Crash Music, en colaboración con Fundación Music for All, presentará el proyecto "FestivalesAccesibles.com", una iniciativa innovadora que surge para abordar la problemática de accesibilidad e inclusión en el sector turismo, específicamente en el turismo de festivales, y mejorar de esta manera el disfrute de las personas con discapacidad.

La misión del proyecto es garantizar que todos los turistas, independientemente de sus capacidades, tengan acceso equitativo a la información y puedan disfrutar plenamente de la experiencia cultural que ofrecen los festivales.

El sábado, 25 de enero, a las 12.30 en el Stand Z10A23 se ofrecerá una pequeña charla-reflexión sobre "Turismo inclusivo a través de festivales" donde se hablará sobre la necesidad de crear festivales accesibles y cómo impacta el turismo responsable. La presentación irá acompañada de un showcase accesible de Laura Diepstraten, una artista con discapacidad almeriense ganadora de ‘Low Vision Song Contest’, el festival de Eurovisión para artistas ciegos.