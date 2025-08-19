Feijóo afea que Montero siga como ministra y candidata a la Junta de Andalucía

Un día después de que María Jesús Montero asegurara en su visita al Ayuntamiento de Rota que seguirá compatibilizando el cargo que ocupa en el Ejecutivo y su papel como candidata del PSOE-A a la Junta de Andalucía hasta que se convoquen elecciones, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado esa decisión. A su juicio, su continuación como ministra de Hacienda le permite "mantener la llave de la caja". Además, ha aprovechado para añadir el "interés" del Partido Socialista de Cataluña de "salirse de la caja común" y ha avisado que los andaluces van a "tomar muy buena nota" de este asunto.

"Decía un político socialista respetable hace muy poco tiempo que la que tiene la llave de la caja no puede ser candidata a una comunidad autónoma manteniendo la llave. Me reafirmo", ha dicho Feijóo, secundando esas declaraciones. Al ser preguntado entonces si cree que debería dimitir Montero y no seguir con esta doble condición, el presidente del PP ha respondido que a él no le gustaría "estar en el papelón político" al que Sánchez somete a la vicepresidenta. "Porque claro, pasar a la historia como una andaluza que quiebra la caja común de la financiación de la sanidad, de los servicios sociales y de la educación es un papelón que ni siquiera la señora Montero debería aceptarle al señor Sánchez", ha manifestado.

En este sentido, Feijóo ha asegurado que "claro que es incompatible ser vicepresidenta o ministra de Hacienda" y "a la vez ser candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía" con "la tensión" con la financiación autonómica y "con el interés del Partido Socialista de salirse de la caja común por parte de la Generalitat catalana" que dirige Salvador Illa.

"Yo creo que los andaluces van a tomar muy buena nota de este asunto y esto no se olvida. No se olvida que una persona candidata a la Presidencia de una comunidad autónoma quiera discriminar a los ciudadanos de esa comunidad autónoma en beneficio de los ciudadanos de otra comunidad autónoma por disciplina de partido", ha señalado, en alusión al acuerdo para la financiación singular de Cataluña.