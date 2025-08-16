Incendios forestales en Andalucía, en directo | Nuevo fuego en la provincia de Jaén; estabilizado el de Padul, en Granada
Los bomberos continúan trabajando en estas zonas para evitar reactivaciones.
La ola de calor continúa con temperaturas más altas de lo normal en muchas zonas del país. En este escenario, una serie de factores favorecen la dispersión de incendios forestales, a los que los equipos de emergencias se enfrentan desde hace días para tratar de controlar la situación.
Informamos desde aquí de las principales informaciones emitidas por el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA).