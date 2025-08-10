Una incidencia en un tren Alvia Madrid-Cádiz provoca retrasos en los enlaces con Andalucía

Una incidencia técnica en un tren Alvia que hacía el recorrido entre Madrid y Cádiz ha provocado este domingo retrasos en los enlaces con Andalucía y ha obligado a trasvasar a los 427 pasajeros del convoy averiado.

Fuentes de Renfe han informado de que el Alvia que salió de Madrid-Atocha a las 7:05 y tenía previsto llegar a Cádiz a las 11:45 se vio afectado por una avería en el propio tren que obligó a detenerlo a las 9:42 en Almodóvar del Río (Córdoba).

Aunque una de las vías quedó inutilizada por el convoy averiado, el tráfico de larga distancia de alta velocidad y Avant pudo continuar por la otra vía, con retrasos medios de 15 minutos, según Renfe.

A las 12:30 comenzó el trasbordo a otro tren en vía mediante pasarelas, que concluyó a las 14:05, para continuar su viaje a Sevilla, desde donde los viajeros serán trasladados a sus destinos en autobuses.