Atascos e incidencias en las carreteras de Sevilla

Atascos e incidencias en las carreteras de Sevilla: situación del tráfico en la provincia este domingo 10 de agosto

Informamos del estado de la circulación según los datos facilitados por la DGT.

Tráfico en la A-49: al fondo se puede ver cierta caravana.
Tráfico en la A-49: al fondo se puede ver cierta caravana. / DGT
M. H.

10 de agosto 2025 - 16:32 Actualizado: 10 de agosto 2025 - 16:49

Otro domingo de veranos con mucho tráfico previsto en las carreteras que conectan la ciudad de Sevilla con las playas de Huelva y Cádiz. Como viene siendo habitual, se espera abundante circulación en el viario de la provincia hacia la capital hispalense, especialmente en la AP-4 y la A-49.

La Dirección General de Tráfico (DGT) monitoriza en tiempo real cualquier incidencia en la red de carreteras. Desde este espacio iremos compartiendo las actualizaciones más relevantes que se vayan facilitando.

  • Circulación irregular en la A-49 rumbo a Huelva: el tráfico lento se da entre los kilómetros 18 (Estación de Benacazón) y 25 (Huévar).
  • Arcén cerrado en la A-4 en sentido Cádiz: La incidencia afecta al kilómetro 559, a la altura de Dos Hermanas.
  • Obstáculo fijo en la AP-4 hacia la capital gaditana: Se sitúa en el punto kilométrico 13,9, por Dos Hermanas.

