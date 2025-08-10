Atascos e incidencias en las carreteras de Sevilla: situación del tráfico en la provincia este domingo 10 de agosto
Informamos del estado de la circulación según los datos facilitados por la DGT.
La AP-4 estrena el arcén como tercer carril provisional hacia Cádiz
Muere un motorista de 67 años en un accidente de tráfico en Dos Hermanas
Otro domingo de veranos con mucho tráfico previsto en las carreteras que conectan la ciudad de Sevilla con las playas de Huelva y Cádiz. Como viene siendo habitual, se espera abundante circulación en el viario de la provincia hacia la capital hispalense, especialmente en la AP-4 y la A-49.
La Dirección General de Tráfico (DGT) monitoriza en tiempo real cualquier incidencia en la red de carreteras. Desde este espacio iremos compartiendo las actualizaciones más relevantes que se vayan facilitando.
- Circulación irregular en la A-49 rumbo a Huelva: el tráfico lento se da entre los kilómetros 18 (Estación de Benacazón) y 25 (Huévar).
- Arcén cerrado en la A-4 en sentido Cádiz: La incidencia afecta al kilómetro 559, a la altura de Dos Hermanas.
- Obstáculo fijo en la AP-4 hacia la capital gaditana: Se sitúa en el punto kilométrico 13,9, por Dos Hermanas.
