Atascos e incidencias en las carreteras de Sevilla: situación del tráfico en la provincia este domingo 10 de agosto

Otro domingo de veranos con mucho tráfico previsto en las carreteras que conectan la ciudad de Sevilla con las playas de Huelva y Cádiz. Como viene siendo habitual, se espera abundante circulación en el viario de la provincia hacia la capital hispalense, especialmente en la AP-4 y la A-49.

La Dirección General de Tráfico (DGT) monitoriza en tiempo real cualquier incidencia en la red de carreteras. Desde este espacio iremos compartiendo las actualizaciones más relevantes que se vayan facilitando.