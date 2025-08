María Márquez: "Cuando yo tenía 3 años, Juanma Moreno daba ruedas de prensa defendiendo a Fraga"

María Márquez Romero (San Juan del Puerto, Huelva, 1990) fue aupada como número dos del PSOE-A en el Congreso de Armilla en febrero. Los socialistas andaluces conforman ahora un partido herido desde 2018, cuando perdió el Gobierno de la Junta, y desde entonces trata de recomponerse. Han presentando "5.028 iniciativas en el Parlamento, de las que el PP sólo ha votado a favor 33".

Pregunta.–En menos de un año habrá elecciones. No paran los rumores y no se sabe cuándo se convocarán. ¿Es consciente el PSOE-A de eso?

Respuesta.–Sin duda. Como decía Picasso, que la inspiración me pille pintando. Nosotros, igual. Que nos pillen trabajando, codo con codo con los andaluces.

P.–Montero es una candidata que está a todo. Pero a veces estar en todo equivale a no estar en nada. ¿Cuándo se viene?

R.–Es que nunca ha dejado de estar. Para nosotros es una suerte tener a una política andaluza, la mujer mejor posicionada en el tablero político de este país, que tiene el mando y el control del Gobierno de este país y que hace política que beneficia a los españoles y a los andaluces.

P.–Con los datos positivos de la economía, ¿por qué las encuestas no son tan optimistas?

R.–Las encuestas también decían que Pedro Sánchez no iba a seguir siendo presidente del Gobierno antes del 23-J. Y lo es.

P.–¿Prefieren que coincidan las generales y autonómicas?

R.–Nos da igual. Estamos preparados. Moreno Bonilla tiene que dejar de marear y especular, porque es él el que tiene el botón de las elecciones.

P.–El caso Cerdán ha hundido los ánimos socialistas. ¿Cómo se levanta esa losa?

R.–El PSOE siempre que se cae, se levanta. La culpa no la tiene el traicionado, sino quien traiciona. Ése es el responsable. A pesar de sufrir una decepción enorme, sabemos lo importante que es el PSOE. Lo fundamental no son las personas, sino las ideas, que son universales y más necesarias que nunca en esta crisis de valores mundial.

P.–El PSOE-A centra su discurso en sanidad y educación. ¿Recuerdan que Susana Díaz perdió la Junta con los sanitarios manifestándose?

R.–Centramos nuestro discurso en el sufrimiento de los andaluces. Llevamos ya siete años en la oposición y no miramos al pasado. El PSOE-A mira al futuro. Quien mira al pasado es Moreno, que lleva más de siete años al frente del Gobierno. Es el segundo presidente, después de Chaves, que más tiempo lleva al frente del Gobierno andaluz. Moreno nos dice que es el cambio y no se lo cree nadie. Es antiguo. Es más, cuando yo tenía 3 años, Moreno ya daba ruedas de prensa defendiendo a Fraga y a Aznar. Por tanto, tiene una mochila muy grande.

María Márquez. / José Ángel García

P.–Moreno: “Soy un gran defensor de la sanidad pública”. ¿Se lo cree?

R.–Nos miente, como en otras tantas cosas.

P.–En la época socialista también había conciertos con la sanidad privada.

R.–No estamos hablando de conciertos sí o no, ni que desde un espacio sostenido con fondos públicos se dé cobertura a un servicio que no llega en ciertos momentos. Hablamos de un modelo público, reforzado, frente a uno de privatización de servicios. El PSOE no criminaliza, por ejemplo, a quien quiera estudiar una carrera en la universidad privada porque lo elige. No nos parece mal. Defendemos que en lo público está lo mejor, que con independencia de lo que te pese el bolsillo o donde hayas nacido, tengas derecho a acceder a lo mejor. Con los impuestos de todos, tenemos que garantizar que en lo público está lo mejor. Ésa es la gran diferencia entre el PSOE y el PP. Y es imposible no salir a la calle y no encontrarse con un andaluz que no esté enfadado con Moreno por la sanidad. Que mejore la sanidad pública en Andalucía sólo tiene un camino: no votar a Moreno.

P.–En el Parlamento unas madres preocupadas por los cuidados paliativos de sus hijos se acercaron al presidente y él se comprometió a cambiar a la consejera si no lo arreglaba antes de final de año.

R.–Es un gesto de cobardía política tremenda. ¿Hay drama más grande para un padre o madre que tener un niño con cáncer? ¿Cómo un político puede hacerle una promesa y al cabo de un año no sólo no cumplirla, sino aprovechar que la oposición los trae al Parlamento para decirles: “Oiga, que si esto no se arregla, quito a la consejera”. ¿Esto qué frivolidad es? Moreno es el máximo responsable. Por esa regla de tres, quien tendría que irse es él.

P.–El cupo catalán va a perseguir al PSOE. Van a necesitar mucha pedagogía para explicarlo, porque no opinan lo mismo que hace unos años.

R.–Ahora hay un debate abierto. No hay un acuerdo, no hay un hecho concreto encima de la mesa. Este debate también lo tuvimos sobre la quita de la deuda hace unos meses. Moreno tocaba las trompetas del Apocalipsis a diario por el agravio a Andalucía. Esto era el fin del mundo para los andaluces. Cuando llegó la hora de la verdad, Andalucía era la comunidad que más se beneficiaba. Aquello de “que viene el lobo” ya no le sirvió a Moreno. Dio un giro radical. Y ya no quiere la quita de la deuda. Por cierto, eso aparece en el documento que firmamos los grupos en el Parlamento en 2018 sobre el acuerdo de financiación. Lo está incumpliendo. Ya está bien de intentar hacer una alianza contra los catalanes, contra Sánchez. ¿Por qué no hacemos una alianza en defensa de Andalucía? Moreno confronta todo el rato con Montero.

María Márquez, en su despacho en sede regional del PSOE-A. / José Ángel García

P.–Pero hay barones socialistas, Page y Barbón, que se han manifestado contra el cupo.

R.–Barbón dijo claramente que no iba a formar parte de la estrategia de Moreno. Éste lo omitió el otro día en el Parlamento andaluz claramente. Y que hay dirigentes del PSOE que defienden su posición no es nuevo ni es la primera vez. Ahora, la mayoría de mi organización tiene claro qué es lo que quiere. Tenemos la tranquilidad de que una socialista andaluza está al frente de las cuentas públicas y que todas sus decisiones han beneficiado a Andalucía.

P.–El PP tiene intención de presentar en el Parlamento el mismo documento que se ha aprobado en Asturias contra el cupo. ¿Qué harán ustedes?

R.–El PP tiene que hacer una alianza por Andalucía. No vamos a formar parte del juego de Moreno para confrontar con Sánchez.

P.–¿La solución a la corrupción pasa por un acuerdo de Estado entre PP y PSOE?

R.–La solución pasa por la ejemplaridad. Y no hay ningún partido más ejemplar que el PSOE. El PP no lo es, tiraron por el balcón a Casado por señalar la corrupción de Ayuso. Moreno compartía despacho con despacho con Bárcenas. En el PSOE también tenemos casos muy dolorosos y nos duele. A mí me dan asco.

P.–Por cierto, ¿cree que el TJUE va a reforzar el amparo del TC a Chaves y Griñán y los demás ex altos cargos de la Junta?

R.–Ya está bien de perseguir a gente inocente. El Constitucional ha dicho que son honrados, que no robaron, que Chaves y Griñán no se llevaron un euro. Que son gente honrada. Y el PP lo sabe. Si es que algunos dirigentes del PP lo han llegado a reconocer y en privado nos lo dicen. ¿Por qué insisten en esta persecución de inocentes que ha llevado a socialistas inocentes a la cárcel? Y, por cierto, ¿por qué Moreno ha seguido pagando los ERE? El Parlamento sigue aprobando leyes de presupuesto donde están las partidas presupuestarias de los ERE.

P.–¿Está la política andaluza tan enfangada como la nacional?

R.–El presidente que tenemos en Andalucía enfanga la política nacional. ¿Qué hace Moreno sino confrontar? No hay un día que no se le ponga un micrófono y que no confronte con el Gobierno de España. No hay un día que la portavoz no confronte con el Gobierno de España en las ruedas de prensa desde San Telmo. No hay un día que Toni Martín hable en el Parlamento de Andalucía y que no confronte con el Gobierno de España. No hay un día que Repullo hable como dirigente del PP andaluz y que no confronte con el Gobierno de España. Moreno lo único que tiene es fachada, 'facha-da' –hace un juego de palabras–.

P.–¿Por qué piden la dimisión de Paradela y a la vez van a la Oficina Antifraude? ¿No sería más lógico esperar a su dictamen?

R.–Queremos que nos den todas las explicaciones. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Es un consejero que además recibe más de 1 millón [del finiquito de la multinacional donde trabajó]. ¿Se imaginan que un ministro de Sánchez, aparte del sueldo, recibiera más de 1 millón de una empresa privada que además no sabemos si también ha contratado con la Junta? Ni siquiera esa información nos dan. Queremos que se sepa absolutamente toda la verdad.

P.–¿La vivienda es el problema que que echa a los jóvenes en brazos del populismo?

R.–La gente joven es lo suficientemente inteligente para saber que aquí no caben mentiras ni falsas promesas. En Andalucía tenemos una situación en la que el PP prometió construir 40.000 viviendas en campaña electoral, pasados los años nos dijo que la mitad y tenemos, según la hoja de servicio de presupuesto de la Junta, 200 viviendas. Y lo único que tenemos de vivienda de protección oficial en los últimos meses es la propuesta del Ayuntamiento de Sevilla de hacerse una VPO por 300.000 euros. ¿Quién puede pagar eso? En la cabeza del presidente, entiendo que sí, porque Moreno, todo el mundo debe saber, le paga a los altos cargos del PP que están en el Gobierno de Andalucía para que vivan en Sevilla 2.000 euros de alquiler al mes. Entiendo que una persona que da 2.000 euros a su gente del dinero de los andaluces para alquilar una vivienda todos los meses, piensa que tener un piso de VPO de 300.000 euros no está tan mal. Pero eso es la sala VIP.

P.–No es ilegal.

R.–No digo que lo sea, pero es absolutamente inmoral y no forma parte de la realidad de los andaluces. Es decir, ¿qué andaluz se puede pagar una casa de 300.000 euros de VPO? Nos parece el termómetro de lo lejano que está el PP de la realidad de los andaluces. Estoy convencida de que ése es el gran reto de la sociedad en estos momentos. El PP siempre que gobierna el PSOE prioriza la confrontación y no los acuerdos de Estado ni de país, y es tan difícil que el PP sea responsable, al ser un tema que requiere de la complicidad de tantas administraciones, desde el ámbito local, desde autonómico, desde estatal... la actitud de confrontación del PP nos pone muy difícil alcanzar el acuerdo que creo que necesita este país en materia de vivienda.

P.–¿Andalucía no tiene capacidad para acoger 700 menores migrantes de de Canarias?

R.–Moreno dice que tiene un corazón enorme, pero a la hora de la verdad ha dejado tirados a niños que vienen solos, sin padre ni madre a Andalucía. Y su respuesta es culpar al Gobierno. Y, por cierto, esto nos lo tiene que aclarar el Gobierno de Andalucía:han recibido más dinero que nunca. Tienen una partida donde están contemplados los presupuestos para los menores no acompañados que vienen sin nadie en el mundo. Y la información que tenemos es que no se gastan ese dinero. Que ni siquiera se gastan ese dinero en esa partida también para atender a los menores que vienen sin nadie, sin padre y sin madre. Por tanto, nos parece inhumano.