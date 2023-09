Estos son los conciertos de septiembre en Andalucía que no debes perderte

Andalucía también es una tierra en el que la música se siente en directo. Y septiembre es un mes tan bueno como el resto, o más: ¿qué mejor que un show en vivo para despedir la temporada estival? Con buena música, todo sabe mejor, qué duda cabe.

Es por ello que os enumeramos a continuación algunos de los mejores conciertos de septiembre en Andalucía. Artistas nacionales a internacionales para darle la bienvenida al nuevo curso de la mejor manera posible.

Rauw Alejandro, 9 de septiembre, Estadio La Cartuja, Sevilla

La ya expareja de Rosalía y todo un referente en la música urbana internacional visita la capital hispalense para ofrecer a los andaluces una de las giras más importantes del año: Saturno World Tour. Solo serán ocho ciudades las elegidas para tal evento, al que podrás acudir con entrada regular o adquiriendo la VIP EXPERIENCE, que incluye acceso prioritario, acreditación conmemorativa, dos consumiciones y participación en sorteos exclusivos. Prepárate para darlo todo al ritmo de temazos como ‘Todo de ti’, ‘Tomo nota’ o ‘Beso’.

Granada Sound, 15-16 septiembre, Cortijo del Conde, Granada

Un festival urbano de música indie y rock, dos jornadas para disfrutar entre amigos de la mejor escena alternativa y con pinceladas de rap y mestizaje. Entre las bandas que podemos encontrar en su cartel se encuentran Viva Suecia, Vetusta Morla e Ivan Ferreiro, entre muchos otros. Todos los abonos y entradas de día están agotados.

Pablo Alborán, 22 de septiembre, Plaza de Toros de Granada

Uno de nuestros cantautores melódicos más exitosos es Pablo Alborán, que visitará el próximo viernes 22 de septiembre la plaza de toros de Granada. En su nuevo tour de 2023 titulado 'La Cu4rta Hoja', igual que su último disco, interpretará canciones que los fans ya atesoran como suyas a pesar de tener poco recorrido, como Carretera y manta o Amigos con María Becerra. Por supuesto, habrá cabida para los clásicos como ‘Solamente tú’ y otras canciones inolvidables.

Mónica Naranjo, 29 de septiembre, Centro Hípico de Mairena del Aljarafe, Sevilla

Que tire la primera piedra quien no se haya dejado la voz en una discoteca intentando imitar a la Pantera de Figueras con alguno de sus éxitos. Efectivamente, si alguna vez has amanecido afónico gritando ‘Desátame’ o ‘Vivo en libertad’ te gustará saber que andará de concierto en Mairena del Aljarafe, Sevilla, el próximo 29 de septiembre. Yo que tú no me la perdería.

Quevedo, 30 de septiembre, Cortijo del Conde, Granada

Y para terminar el mes, nada menos que tener una cita con el rey de la música urbana española, el canario Quevedo. Su colaboración con Bizarrap, canción indiscutible del verano en 2022, cuenta ya con más de 572 millones de visualizaciones en el canal de Bizarrap y superó los mil millones de reproducciones en Spotify a finales del mes de abril. Su gira, llamada DQE, parará en Granada en 2023, una noche que encandilará a miles de fans del cantante.