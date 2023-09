Arrancan los conciertos del ciclo Noches de La Maestranza

El mes de septiembre es sinónimo de arranque, de comienzo, de vuelta a esa rutina que queda suspendida por el ansiado periodo estival. Un mes en el que se vuelven a celebrar esas citas musicales que tanto esperábamos y que permiten que no sea tan duro retomar todo lo que quedó pendiente antes de las vacaciones. Una de las citas más esperadas para los sevillanos es el ciclo Noches de La Maestranza que arranca esta noche su segunda edición. En apenas 24 meses ha conseguido consolidarse como un evento de referencia para los grandes artistas nacionales e internacionales que visitan la capital hispalense. No solo tiene un enorme peso su emblemático recinto, también interpretan un importante papel la magia que el equipo de producción graba en cada actuación para convertirla en única y, por supuesto, lo ecléctico de su cartel: para todas las edades y gustos musicales.

La inauguración de esta edición la protagonizará esta noche el ubetense más famoso del municipio. Joaquín Sabina colgó el cartel de sold out hace varios meses y decidieron celebrar una nueva fecha el domingo, que también ha agotado todas sus localidades. El maestro jiennense, que no visita Sevilla desde el año 2017, presentará en directo su gira Contra todo pronóstico y hará un doblete con su repertorio más emblemático.

Los días 6 y 7 será el turno de David Bisbal, quien regresa a los escenarios con su nuevo espectáculo Me siento vivo tour 2023, un show que incluye los temas de su nuevo disco, que van desde pop con sonido ochentero, pasando por pop latino, bachata, disco y grandes baladas atemporales.

El ciclo continúa el sábado 9 con Carlos Rivera, un directo en el que el icono mexicano presentará Un tour a todas partes, en el que el público podrá disfrutar de grandes éxitos del artista como son Que lo nuestro, se quede nuestro, ¿Cómo pagarte?, Me muero, Regrésame mi corazón y Digan lo que digan.

Por su parte, el jueves 14 la cordobesa India Martínez subirá al escenario con su último trabajo de estudio Nuestro mundo, en el que da vida a alguno de los poemas de su libro Verdades a medias.

Raphael, la leyenda viva de la canción melódica, estará en Noches de la Maestranza el viernes 15 de septiembre presentando en directo Victoria, su último álbum de estudio escrito y producido por Pablo López. Durante el show el artista hará un repaso de los grandes clásicos de su cancionero: Mi Gran Noche, Yo Soy Aquél, Como yo te amo y un largo etcétera de letras y melodías que llevan más de seis décadas marcado a generación tras generación, y además estrenará nuevos temas como De tanta gente, Para seguir en pie y A punto de besarte.

El broche de oro de esta segunda edición correrá a cargo de Pablo Alborán un día después, el sábado 16, con el directo de La cuarta hoja, un disco del que el artista ha comentado que "me divierte, me calma, ¡lo respiro y lo canto a todo pulmón! Este trabajo habla de amar con uñas y dientes, de tirarse a la piscina, de que no hay que mendigar amor donde no lo hay".

Tras una exitosa primera edición que conquistó a más de 40.000 personas, esta nueva convocatoria también está dispuesta a pulverizar todos los récords de éxitos. Las entradas para disfrutar de los conciertos de Noches de la Maestranza están ya disponibles en nochesdelamaestranza.com, Enterticket y El Corte Inglés.