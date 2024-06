La ministra de Sanidad responde a Andalucía: "No avalaré que los MIR sean mano de obra barata"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reafirmado este lunes que su Ministerio no avalará el uso de médicos residentes (MIR) "como mano de obra barata" y ha insistido en que no permitirá a ninguna comunidad que ponga a estos profesionales en situación de riesgo jurídico por no estar supervisados.

En una entrevista en TVE y ante la petición de algunas autonomías, entre ellas Andalucía, de recurrir a los residentes para paliar las vacantes del verano, la ministra ha recordado que la ley dice que los médicos residentes de último año pueden asumir las competencias de los adjuntos, "pero tienen que estar supervisados".

"Si cumplen la ley", ha dicho la ministra, "las comunidades tendrán un verano complicado, pero podrán hacer una prestación de los servicios planificada y ordenada" y ha lamentado que algunas "no quieran asumir su responsabilidad".

Ha reiterado que son las autonomías las que tienen las competencias en la gestión de los recursos humanos y lo que hace el Ministerio es poner a su servicio todos los medios, "pero es a ellas a quienes corresponde la planificación".

La consejera de Salud, Catalina García, reclama al Gobierno la flexibilización o modificación de los criterios de las unidades de formación y la convocatoria de plazas de médico interno residente de forma extraordinaria para Andalucía. García pretende que los médicos residentes que terminan este septiembre su formación puedan cubrir plazas este verano.

La consejera avisó la semana pasada de que la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS) contará este verano con "un 16% menos" de efectivos que el año pasado por esas mismas fechas, en alusión a los 500 cupos de médicos de familia que no están cubiertos en la comunidad por falta de profesionales y a las 489 jubilaciones que se producirán en 2024. Además, hay 5.281 profesionales de Atención Primaria que "tienen que irse de vacaciones".

"Medidas extraordinarias"

Este lunes la consejera de Salud, Catalina García, ha anunciado "medidas extraordinarias" para que "médicos que todavía están en formación" trabajen "dentro del sistema sanitario público de Andalucía, respetando la ley y respetando su formación". Además, se complementarán con otras "para conseguir que en este verano todos los centros de salud estén abiertos".

Así lo ha indicado este lunes en Jaén a preguntas de los periodistas sobre la cobertura sanitaria prevista para este verano con un plan que se está cerrando esta semana y que se detallará "en la semana que viene".

"Ya se van a empezar a hacer las ofertas y vamos a decir cómo vamos a trabajar este verano con ese déficit de profesionales", ha comentado García, quien ha recordado que, "en Andalucía, 500 plazas de médicos de familia no están cubiertas" y "479 profesionales se jubilan en este año".

A ello ha sumado que "369 médicos de familia terminan su formación especializada (MIR) no en mayo, sino en septiembre", debido a que, "en una situación excepcional como fue la pandemia, se decidió de forma excepcional que comenzaran más tarde su formación".

"Ahora, lo que le hemos pedido a la ministra dentro de sus competencias es que se tomaran medidas extraordinarias, excepcionales, ante una situación que también lo es, que es el déficit de profesionales acumulado, porque en su momento no se hicieron las cuentas", ha afirmado.

Se trata de una situación que se mantiene, pese a que, según ha añadido la consejera, Andalucía ha "aumentado en 34 por ciento las plazas ofertadas en MIR" desde 2019 y es la comunidad autónoma que en las tres últimas convocatorias "más plazas" ha ofertado.

Al hilo, ha lamentado que "seis ministros (de Sanidad) no han sido capaces de hacer una convocatoria extraordinaria de MIR para categorías que sabíamos que eran deficitarias, especialmente médicos de familia", de modo que, si en 2019 se hubiese realizado, estarían saliendo este año ya esos profesionales.

Por ello, García ha insistido en solicitar al Ministerio que, "ante una situación excepcional, dentro de sus competencias, porque son médicos que están en formación, deben adoptar medidas extraordinarias con la comunidad". A pesar de esa reiterada petición y de los avisos sobre "un verano con muchas dificultades" por parte de las autonomías, lo que ha hecho la ministra, Mónica García, es "no escucharnos".

En este punto, le ha afeado que no ha trasladado "ese documento al que se comprometió en un acta del Consejo Interterritorial" a pregunta de Andalucía, que "pidió una orden comunicada con esas medidas extraordinarias". Sin embargo, se ha remitido únicamente la ley sobre los MIR, que ya conocen y pueden "leer todos los consejeros".

Documento con las actuaciones

"Elevaremos un documento al Ministerio con lo que nosotros, cómo vamos a trabajar con esos médicos que todavía están en formación, pero que van a trabajar dentro del sistema sanitario público de Andalucía, respetando la ley y respetando su formación", ha dicho García, quien ha adelantado que se presentará "la semana que viene".

Ha señalado, igualmente, "no será la única medida" que se va a adoptar en Andalucía para cubrir esas 500 plazas que no están cubiertas", ya que también hay que respetar el derecho de los "5.281 médicos de familia que se quieren ir de vacaciones".

Preguntada por cómo se concretarán esas medidas, la consejera ha evitado entrar en detalles, apuntando que están "acabando el documento, se está negociando" y se presentará la semana próxima. "La idea es conseguir medidas extraordinarias para una situación extraordinaria", ha destacado.

Ha precisado que esas acciones "no" tienen que pasar por la aprobación del Ministerio, sino que lo que se hará es comunicarle "cómo se va a trabajar con los 369 médicos MIR". "Pero las medidas extraordinarias no solo son ellos, hay más medidas extraordinarias para conseguir que en este verano, en Andalucía, todos los centros de salud estén abiertos", ha apostillado García.

Cierre

Por otra parte, cuestionada por declaraciones de la ministra de Sanidad sobre el cierre de camas en época estival, la titular andaluza de Salud ha subrayado que desde la Junta "no normalizamos nada".

"Ella normalizó que se cerraran camas o que se pudieran cerrar centros de salud y quizás sea porque los únicos lugares donde ellos todavía tienen competencias plenas, que es Ceuta y Melilla, van a tener que hacer eso. Van a tener que cerrar centros de salud, van a tener que cerrar muchas camas de hospital porque tienen un déficit de médicos brutal que no han sido capaces de solventar", ha considerado.