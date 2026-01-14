Montero lanza el órdago a las comunidades: acogerse al nuevo modelo será voluntario

Será voluntario, acogerse al nuevo modelo de financiación autonómica será una decisión de cada Gobierno regional. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado a las comunidades que la adscripción al sistema será voluntaria; es decir, que las comunidades podrán decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el rendimiento que ofrece el vigente. Esa prerrogativa no es nueva y ya aparece en la actual Ley de Financiación aprobada en 2009, en la disposición transitoria tercera.

Montero también ha comunicado que se iniciará una ronda de reuniones bilaterales de carácter técnico para profundizar en el modelo.

Esto supone todo un órdago a las comunidades gobernadas por el PP, como Andalucía, ya que la diferencia entre un sistema y otro serían cerca de 21.000 millones.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera está reunido en la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid desde las 10:30 horas, con nulas perspectivas de consenso acerca del modelo de financiación planteado por el Gobierno y acordado previamente con ERC, de acuerdo con lo avanzado por las distintas comunidades.

Únicamente la consejera catalana de Economía y Finanzas ha mostrado, en declaraciones a la prensa a su llegada al Ministerio de Hacienda, una buena disposición hacia el nuevo sistema, mientras todas las comunidades gobernadas por el PP y al menos Castilla-La Mancha entre las socialistas, han expresado su rechazo.