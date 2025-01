Nueve de las diez mujeres asesinadas en Andalucía por violencia de género en 2024 no habían denunciado al agresor

El número de mujeres asesinadas en 2024 en Andalucía por sus parejas o ex parejas ha ascendido a diez, lo que supone seis menos que el año anterior cuando la cifra se elevó a 16. De esa decena de víctimas, el 90% no había denunciado al agresor. En el caso de España, los crímenes machistas han sido 47, once menos que en 2023 y hubo denuncia previa en menos del 30% de los casos.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha subrayado "la importancia de denunciar estos casos para activar los recursos de atención a disposición de las mujeres y sus hijos". En este sentido, y mediante una nota de prensa remitida este miércoles, ha recordado que "se puede pedir ayuda a través del teléfono del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), la red de Centros Municipales de Información a la Mujer, el servicio de emergencias 112 y las fuerzas de seguridad y los tribunales de justicia".

Asimismo, López ha hecho un llamamiento al entorno de las mujeres para que "estén alertas y ante la más mínima sospecha se pongan en contacto con los servicios especializados del IAM o las fuerzas de seguridad". A este respecto, ha recordado que el objetivo de la Administración andaluza es que "las mujeres que sufren esta violencia recuperen sus vidas".

Al hilo del balance que deja el 2024, en el 70% de los casos existía una convivencia de la pareja en el momento del asesinato y no había denuncias previas en nueve de los diez homicidios. Con respecto a la edad, ocho mujeres tenían entre 40 y 60 años, es decir, el 80% del total. Además, había una joven de 20 años y otra de 76 años.

En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, seis eran españolas y cuatro de otras nacionalidades. Nueve de las diez mujeres tenían hijos, y sus homicidios han dejado siete menores huérfanos. Desde 2023 Andalucía cuenta con una prestación económica de 5.000 euros anuales para los hijos cuyas madres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.

Asimismo, en 2024 el IAM activó en seis de los diez casos el servicio de apoyo psicológico en crisis con el objetivo de ayudar a la familia a afrontar el asesinato. El resto de las familias declinó este recurso.

A través de este programa, se favorece la recuperación emocional de las personas allegadas mediante la atención psicológica en crisis y de apoyo al duelo con una intervención temprana e integral, con la finalidad de prevenir a largo plazo la aparición de estrés postraumático, duelo patológico y otros trastornos de mayor envergadura.

Esta intervención se realiza en el ámbito familiar, laboral y educativo, además de con el personal técnico del ámbito sanitario, de las fuerzas de seguridad o de los servicios de emergencia que ha intervenido en el operativo.

Asimismo, en el 40% de los casos el agresor se suicidó tras el asesinato, en otro 30% hubo tentativa de suicidio que concluyó con la detención del sospechoso y otro 30% fue arrestado. El 70% de los agresores eran españoles y el 30% era de origen extranjero, además el 50% tenía entre 50-60 años.

Los crímenes se han concentrado en cuatro provincias: cinco en Málaga, dos en Almería y Sevilla, y uno en Granada. El 30% de los asesinatos ha ocurrido en municipios de entre 50.000 y 90.000 habitantes, otro 30% en localidades de menos de 15.000 habitantes, dos en capitales de provincia (Málaga y Sevilla) y, también habido uno en una ciudad de más de 100.000 residentes y en un pueblo con menos de 5.000 personas.

Los meses con mayor número de homicidios machistas han sido junio y octubre, con dos cada uno; y se ha producido un crimen en enero, marzo, abril, julio, agosto y noviembre. En febrero, mayo, septiembre y diciembre no ha habido víctimas mortales.

Este 2024 el número de menores asesinados por sus padres o las parejas de sus madres se ha elevado a tres. En marzo fueron asesinadas dos hermanas de 2 y 4 años en Alboloduy (Almería) y en noviembre un niño de 2 años en Linares (Jaén). Desde el año 2013, la cifra de víctimas de violencia vicaria en la comunidad asciende a once.