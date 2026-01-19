Ocho fallos técnicos previos al accidente de trenes en Córdoba: el historial de incidencias en Adamuz

Estado en el que han quedado varios de los vagones más afectados en el accidente.

Adif había registrado al menos ocho incidencias técnicas en el tramo de Adamuz meses antes del accidente ferroviario mortal ocurrido este domingo. Según consta en los informes previos, una de esas averías afectó en diciembre al mismo desvío donde finalmente se produjo el descarrilamiento del tren Iryo que impactó contra un Alvia en circulación, causando siete víctimas mortales.

Así lo evidencia un aviso publicado por Adif el pasado 23 de diciembre de 2025, a través de su cuenta oficial en X. En él se advertía: “Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía pueden registrar retrasos debido a una avería en uno de los desvíos entre Adamuz y Córdoba. Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible”.

¿Podrían estas incidencias haber anticipado algún fallo estructural? Las causas del accidente aún no están claras y las autoridades apuntan a que se necesitarán varios días de análisis para esclarecer lo ocurrido.

Avería previa en el desvío implicado en el descarrilamiento

La notificación de Adif en redes sociales sitúa una avería en el desvío entre Adamuz y Córdoba tan solo cuatro semanas antes del accidente. Ese tramo concreto es el que ha quedado en el foco de la investigación tras la colisión entre el Iryo y el Alvia.

La propia Adif ha indicado que aún es pronto para saber si esa anomalía previa guarda relación con el siniestro. No obstante, el dato refuerza el interés de los investigadores por los aparatos de vía en ese punto concreto de la red.

Causas en investigación: velocidad, infraestructura, bogies

Las posibles causas del accidente siguen sin determinarse. Según fuentes consultadas por este medio, hay múltiples hipótesis abiertas:

Error humano : descartado por ahora por Renfe.

: descartado por Renfe. Exceso de velocidad : también descartado preliminarmente .

: también . Fallo en la infraestructura , en especial en los desvíos .

, en especial en los . Problema en los bogies, estructuras que conectan el cuerpo del tren con las ruedas.

Los bogies tienen la función de absorber vibraciones, mantener la estabilidad y garantizar la seguridad del tren. Un fallo en uno de estos elementos, combinado con una anomalía en la vía, podría haber generado un escenario propicio para el descarrilamiento.

Santiago Sabariego: hipótesis desde la experiencia

El exjefe de gabinete de Investigación de Accidentes en Adif, Santiago Sabariego, ha compartido una reflexión técnica sobre lo ocurrido, aunque con cautela y subrayando que aún falta información. Según su análisis: “El escenario es el peor que puede darse en un descarrilamiento: la invasión del gálibo de otra vía en el momento en que otro tren transita por ella, impactando con los vehículos descarrilados”.

Sabariego señala que el accidente habría ocurrido en los aparatos de vía de las instalaciones de Adamuz, donde podría haberse roto algún elemento del desvío, o bien desprendido algún componente del tren que fue arrollado posteriormente.

Aunque recuerda que esos elementos fueron renovados en los últimos dos o tres años, advierte de que todo apunta a que los trenes circulaban con normalidad hasta el momento crítico: “Habrá que esperar a los registros de velocidad, conversaciones, parámetros técnicos… para determinar las causas últimas y profundas del suceso”.

Investigación en marcha con todos los frentes abiertos

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha indicado a primera hora que se necesitarán varias jornadas de trabajo para esclarecer lo ocurrido. Las pesquisas incluirán el análisis de:

Registros de velocidad de ambos trenes

Grabaciones de comunicaciones

Parámetros técnicos de los sistemas de control

Mientras tanto, la atención se mantiene centrada en asistir a las víctimas y coordinar la respuesta tras la tragedia.