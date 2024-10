La oposición desconfía de Presupuesto andaluz y abre la puerta a enmiendas a la totalidad

Los grupos políticos de la oposición en el Parlamento de Andalucía han mostrado este martes su desconfianza ante el presupuesto elaborado por el Gobierno del PP para 2025 y han abierto la puerta a la presentación de enmiendas a la totalidad del proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno.

Después de que la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, haya hecho entrega de las cuentas al presidente de la Cámara autonómica, Jesús Aguirre, los portavoces de PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante, los grupos de la oposición, se han mostrado contrarios a las cuentas, que recogen un crecimiento del 4,4% respecto a las de 2024 y se elevan a 48.836 millones de euros.

La diputada socialista María Márquez ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, esté "en una carrera a toda velocidad privatizando y desmantelando los servicios públicos" pese a "tener más dinero que nunca, más recursos que nunca y más ingresos que nunca". Ha asegurado la portavoz socialista que su grupo parlamentario va a estudiar "a fondo" el proyecto del presupuesto que recibe con "desconfianza" porque está acostumbrado a "un Gobierno que miente en los anuncios y que falla en los resultados" y le ha recordado que sería "una clara incongruencia decir que hay un presupuesto histórico y por otro lado, cuando se aprueben las cuentas, decir que estamos al tope y que no llegamos", ha señalado. "Lo que va a ser histórico es el engaño a los andaluces", ha dicho en unas declaraciones recogidas por Efe Márquez, que ha añadido que se gasta "menos que nunca" el dinero que llega de otras administraciones como el Gobierno central, que envía 11.000 millones más que en la etapa de Mariano Rajoy.

Para el portavoz de Vox, Manuel Gavira, es posible "hacer otro presupuesto para que Andalucía deje de estar a la cola", por lo que ha mostrado la disposición de su grupo a estudiar el proyecto de ley y hacer "cientos de enmiendas con propuestas sensatas, moderadas y razonables", sin cerrar tampoco la puerta a una a la totalidad. "Un gobierno que avanza en la misma línea de la atención sanitaria, de la educación, de la dependencia, es un gobierno que merece ser enmendado y corregido a través de esas propuestas que son las enmiendas", ha incidido Gavira, que quiere que los andaluces cuenten con "unos presupuestos que efectivamente satisfagan sus necesidades, que son muchas, preocupantes y graves".

Por su parte, Inmaculada Nieto, portavoz de Por Andalucía, ha lamentado estar viviendo "el día de la marmota" al hablar "otra vez de presupuestos históricos" y ha advertido de la "total dependencia" de las cuentas de las transferencias del Estado, además de que no ve "ninguna rectificación" que fortalezca los servicios públicos.

Desde Adelante Andalucía, el portavoz, José Ignacio García, ha criticado que el PP hable de "estabilidad y seguridad" porque eso sería "poder ir al médico si te pones enfermo o tener ayuda a la dependencia para tus padres" y ha añadido que, si se cumplen las "nefastas" expectativas, presentarán una enmienda a la totalidad.

El PSOE-A cree que son "históricas" las deficiencias de gestión

La portavoz del PSOE-A y adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, ha sostenido que si Moreno "no se resiste a hablar de presupuestos históricos" es porque "es verdad que estamos ante un presupuesto que tiene más ingresos que nunca" y que "llegan del Gobierno de España" a la Junta.

"Entendemos que Moreno no se resista a decir que estamos ante unos presupuestos históricos en los ingresos, porque es verdad que Andalucía recibe más dinero que nunca", ha continuado Márquez antes de alertar de que "no vale decir hoy que se presentan los Presupuestos que estamos ante unas cuentas históricas y pasado mañana, cuando se aprueben en el Parlamento" porque los populares tienen mayoría absoluta. "Volver a llorar y decir que no tienen dinero, que no tienen recursos, y que Pedro Sánchez maltrata a Andalucía, porque nos están mintiendo en la cara a los andaluces", ha afirmado la portavoz socialista en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

A su juicio, sería una "clara incongruencia decir que tenemos un presupuesto histórico y, por otro lado, cuando se aprueben las cuentas, decir que estamos al tope y que no llegamos". Márquez ha opinado que "lo que realmente histórico también es el desvío de recursos a la sanidad privada", así como "las colas en las puertas de los centros de salud para coger cita, las listas de espera para personas que quieren ver al especialista o que quieren operarse, y la lista de espera en dependencia".

También son históricos, en palabras de la portavoz socialista, "la inversión en la Formación Profesional privada y en el número de universidades privadas que hay en Andalucía, o el aumento del precio para la vuelta al cole, que cuesta a las familias andaluzas 300 euros más desde que gobierna el PP", ha denunciado.