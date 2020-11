Oposiciones en Andalucía: 10 aspirantes por aula y 50 por sede, limitaciones definitivas

Tras las nuevas medidas y restricciones anunciadas por Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, para controlar el aumento de contagios por la crisis sanitaria del coronavirus, son numerosos los cambios y correcciones que se han hecho en el Boletín Oficial de Andalucía. Ahora, le ha tocado el turno a los exámenes de oposición que pondrán contar con 10 aspirantes por aula y 50 por sede.

Según el Gobierno andaluz, esta medida se lleva a cabo "atendiendo a la situación epidemiológica actual". Además de lo referido a aforo en estas pruebas, este tipo de cuestiones deben estar expresamente aprobadas por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.

El BOJA así lo establece en sus nuevas "correcciones de errores" que han ido transmitiendo a lo largo de la semana debido a que Andalucía se encuentra en los niveles 3 y 4 de alerta por la pandemia como consecuencia de la crisis sanitaria por Covid-19. Estas modificaciones se llevan a cabo en la última actualización que se hizo por parte del Gobierno el pasado domingo 8 de noviembre y que entró en vigor en la medianoche del martes.

En concreto, el artículo 5 del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía es el que se refiere a estas pruebas selectivas, y en una primera instancia se estableció que "atendiendo a la situación epidemiológica actual, se pospone la realización de exámenes presenciales de procedimientos de selección de la Administración de la Junta de Andalucía".

Más tarde, el martes 10 de noviembre se añadía una corrección que rezaba así; "podrán realizarse exámenes presenciales siempre que no se convoquen a más de 50 personas por instalación, y no se concentre a más de 50 opositores por aula". Por último, en el día de ayer, se producía una nueva modificación que anunciaba que se podrán "realizar exámenes presenciales siempre que no se convoquen a más de 50 opositores por sede, y no se concentre a más de 10 opositores por aula", eso sí, siempre y cuando lo autorice expresamente la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.

Estas correcciones y modificaciones están relacionadas con lo que ya apuntó Moreno el pasado domingo cuando dijo que se estaban estudiando distintas posibilidades como la búsqueda de "espacios muy amplios que pudieran permitir hacerlas a la vez en tiempo y forma" y que harían todo lo posible dentro de sus "posibilidades técnicas".