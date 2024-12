Pedro Sánchez anuncia la creación de una empresa pública de vivienda para todo el Estado

Una gran empresa pública de vivienda para construir y gestionar por todo el Estado, así como la prohibición de que las viviendas residenciales puedan convertirse en turísticas en las zonas tensionadas. Esos ha sido los principales anuncios del flamante secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en su discurso de clausura tras ser proclamado líder de los socialistas españoles por cuarta vez. Un Pedro Sánchez que sale de este 41 congreso con el aval y el apoyo de los suyos en un encuentro en el que no ha habido críticas, apenas un 10% ha rechazado la Comisión Ejecutiva Federal, y sí mucho respaldo, apoyos y aplausos.

No podía dejar pasar la situación personal que está viviendo con tantos frentes abiertos judiciales. En medio de su intervención, ha bajado el tono mitinero para entonar el de las confidencias: "Tras más de diez años al frente del PSOE he meditado mucho qué hacer con mi vida. He hablado mucho con mi familia porque también son víctimas del odio de los odiadores profesionales y la conclusión de toda esa reflexión es que no voy a dar un paso al lado. Tengo más ganas, más ilusión y más fuerza y es un inmenso honor ser el secretario General del PSOE".

"Este es un Gobierno limpio que ha sido acosado y atacado con bulor por por tierra, mar y aire", ha dicho denunciando también las agresiones verbales "e incluso físicas" que han sufrido los socialistas en los últimos meses como lo muestra la vandalización de las sedes socialistas en distintos puntos de España a los que "hemos respondido con templanza y dignidad".

Pedro Sánchez entiende que toda esta campaña "de odio de los odiadores profesionales", una frase que ha repetido en varias ocasiones, se debe "a que gestionamos mejor que ellos; no nos perdonan la moción de censura de 2018 cuando echamos a un Gobierno corrupto ni que ganásemos en 2019 y, sobre todo en 2023 "y por su frustración quieren tumbarnos".

"Partido de ganadores"

El presidente del Gobierno, delante de un auditorio con 7.000 personas según la información oficial, ha advertido a todos sus cuadros y responsables regionales que son "un partido de ganadores". "Aquí no se viene sólo a soñar con una utopía, sino a hacerla realidad. Tenemos una sola obligación: volver a ganar las elecciones autonómicas, municipales y generales en 2027 para culminar una década de avances sociales", ha dicho rotundamente. Una afirmación que tiene particular sentido ya que ahora se abren todos los congresos regionales, que se celebrarán antes del 31 de marzo, y es el momento de renovar o mantener los liderazgos, sobre todo en los territorios en los que no gobiernan los socialistas".

Sánchez ha hecho muchas referencias a la importancia del BOE, Boletín Oficial del Estado, para "plantar cara a la ultraderecha y a su rehén de la derecha". Y , en este sentido, ha tenido críticas para el PP sin nombrarlo, "tenemos la oposición más desleal de Europa", ha dicho, además de acusarlos de haber renunciado a los "principios democráticos" que ayudaron a la construcción de Europa. "No es fácil salir de las crisis pero hay dos maneras, o por la izquierda, o por la derecha".

El cambio climático

Uno de sus principales argumentos durante toda su intervención, que ha durado más de cuarenta minutos, ha sido que el camblio climático "mata" como se ha comprobado con la DANA. Tras hacer un elogio a los alcaldes de los municipios valencianos más afectados y a la labor de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a la que ha designado para su Ejecutiva Federal, Sánchez ha llamado a trabajar contra los negacionistas y a hacerlo de la mano de la "ciencia".