La portavoz de Vox en Bormujos pide ser edil no adscrita por el "autoritarismo" y "chiringuitos" del partido

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Bormujos, Carmen Cariciolo, ha anunciado su decisión de solicitar su declaración como edil no adscrita, al considerar que dicha formación ya no le "representa" al actuar como "un partido como cualquier otro", con designaciones "a dedo, autoritarismo y chiringuitos", entre otros aspectos.

En declaraciones a Europa Press, Carmen Cariciolo ha explicado que ha resuelto solicitar su declaración como capitular no adscrita porque ya no se "identifica" con Vox, es decir que el partido no le "representa" dada la evolución del mismo. "Ya no es el partido con el que yo empecé, por el que yo creé la agrupación de Bormujos", ha enfatizado, avisando de que pese al discurso de la formación de Santiago Abascal, "se ha convertido en un partido como cualquier otro".

Es decir que se trata de un partido con nombramientos "a dedo" y "sus chiringuitos", según sus palabras, lo que le ha llevado a explicar que el partido le ha "obligado" a incorporar a un asesor en el Grupo municipal de Vox y que fue "tapado" el asunto de su compañero de grupo, Miguel Ángel Pereda, a quien ella denunció ante el partido por "gastos inapropiados" con cargo al dinero público del Grupo municipal. "Él pidió perdón, le obligaron a devolver el dinero y nada más", ha lamentado.

Al punto, Carmen Cariciolo ha defendido su idea de "hacer una política diferente desde dentro del partido", porque según expone, en Vox no le habrían "echado cuenta".

Impidiendo el trabajo local

Además, ha criticado que al Grupo municipal le hayan sido impuestas desde el partido "mociones genéricas" para su debate en los plenos, de manera "autoritaria" e impidiendo un trabajo local.

Y es que según insiste, el "autoritarismo" es otro de los motivos que le ha llevado a optar por desligarse de Vox, explicando que con motivo de su enlace con una ciudadana venezolana, las entrevistas que concedió a los medios de comunicación fueron "supervisadas" por el partido, que le habría impuesto "lo que tenía que decir" a los periodistas.

Dado el caso, Carmen Cariciolo ha decidido solicitar su declaración como edil no adscrita, extremo que espera se haga efectivo en el próximo pleno del Ayuntamiento de Bormujos, al objeto de "seguir trabajando" por la localidad desde dicha condición.

Las bajas previas

A comienzos del pasado mes de marzo, recordémoslo, Manuel Pérez Paniagua, portavoz municipal de Vox en San Juan y quien en octubre de 2020 dimitía como coordinador local del partido tras no prosperar su intento de candidatura alternativa a la "oficialista" en las elecciones primarias de Vox Sevilla, saldadas con la proclamación de Javier Cortés como presidente; solicitaba su baja en las filas del citado partido, junto con Carmen Pérez como portavoz de Vox en Palomares; Diego Soto como portavoz en Umbrete; y Víctor Cañizares como concejal en Espartinas, quienes igualmente solicitaban su baja.

Para ello, avisaban de la "deriva" de Vox en la provincia de Sevilla, donde el comité ejecutivo provincial que encabeza Javier Cortés tiene "abandonado el municipalismo" con las correspondientes consecuencias "a nivel representativo"; y apuesta por un "lenguaje incendiario" que acaba afectando a la "vida personal" de los concejales, según indicaban en un escrito.