Los precios se contienen en Puerto Banús

La contención de los precios marca el ritmo en el lujoso Puerto Banús -localizado en el término municipal de Marbella-, durante este periodo de crisis inflacionista, con el que también las grandes fortunas están experimentando un comportamiento dirigido por la reducción del gasto.

El regreso del turismo de calidad ha destacado durante el pasado año 2022 y el fin de las restricciones a causa de la pandemia de coronavirus ha traído consigo la vuelta a la normalidad, tanto es así que varios de los comerciantes consultados han asegurado que 2021 se caracterizó por una mayor explosión a la hora de viajar y de demandar productos y servicios.

El propietario de la zapatería de lujo y diseño 'Jackie jean obsessión', Nabil Habib, ha afirmado que 2022 ha sido un año “muy bueno” y “parece que está todo animado, están abriendo tiendas y hay más demanda de alquileres”, lo que es “bueno para Marbella”. El empresario ha señalado que pese a la crisis inflacionista "las tiendas no han subido los precios" porque "hubo más turismo".

“No es cuestión de subir los precios, pero ha subido el nivel de vida”, ha remarcado Habib, valorando que “si no viene el turismo de lujo puede afectar a las marcas, pero si hay una afluencia de alto poder adquisitivo no afecta”, ha afirmado. Preguntado por el comportamiento de los clientes a la hora de gastar, ha declarado que “ha sido correcto, han gastado y han disfrutado, y el turismo estaba contento después del Covid de venir”.

El alargamiento de la temporada también ha favorecido a que haya un balance positivo al cierre del año, en el que según el comerciante ha habido mejores cifras de resultados que en 2019 porque “hubo mucho turismo de calidad” y “buen tiempo” hasta noviembre.

“Nosotros no hemos visto una diferencia y lo que trabajé este año y el anterior básicamente ha sido lo mismo” en cuanto a la facturación, ha declarado Anabel, dependienta de la tienda de moda y complementos Motek, al ser preguntada por los efectos de la inflación. La comerciante ha señalado que aunque "han subido los precios del transporte, los envíos o la aduana el producto ha sido el mismo, y no se ha visto incrementado en ningún sentido”, ha remarcado en torno a los precios, que “no se han subido”.

Según ha apuntado, el año 2022 ha sido “muy tranquilo y muy pausado”, así como “bueno porque ha venido gente de más calidad”, por lo que “en vez de picar tanto, se ha hecho un ticket medio más alto”, ha asegurado. Aun así, la situación de incertidumbre económica se vislumbra en el comportamiento de la clientela: “Antes no miraban tanto por el precio, y la gente de dinero tampoco pedía descuentos. Ahora sí, y se lo piensan mucho, le dan muchas vueltas, se prueban 20 cosas y cuesta un poquito más”, ha agregado.

“La inflación aquí no se nota, la gente sigue comprando y el que puede comprar no mira”, ha apuntado Cristina, una dependienta de la tienda de moda Élices, asegurando que los precios “están más o menos como antes” y se mantienen. Al mismo tiempo, ha indicado que el verano “ha tenido días mejores y días peores, pero en general ha sido bueno”, por lo que desde el establecimiento se prevé un 2023 “mejor” que el pasado año.

Por su parte, la encargada de la tienda de moda de polo La Martina, Leticia Zambrano, ha destacado que “la inflación no se está notando mucho porque los precios son iguales”, aunque ha apuntado que pese a que “están las rebajas, los clientes no compran como antes, e invierten más en ocio".

"La gente se lo piensa más y hay muy pocos a los que no le importa gastar ", por lo que espera que los meses de enero y febrero sean “más fuertes porque llegamos al objetivo con las rebajas” hasta la llegada de la Semana Santa o tras el final de Ramadán si los turistas “no cambian de destino” a la hora de viajar.

Zambrano ha señalado que el pasado año “fue bien y ha habido trabajo, pero no ha habido tanta gente como esperábamos que iba a venir, porque muchos clientes de Marruecos y árabes han elegido otros destinos en vez de venir aquí”, estando más presentes nacionalidades como españoles, holandeses o franceses.

Extremedy es una tienda de moda que ha apostado por Marbella en plena crisis inflacionista, y el pasado mes de diciembre abrió sus puertas en la Plaza Antonio Banderas. "Marbella es el primer paso, un lugar perfecto porque hay mucho tipo de gente de distintas nacionalidades y un mercado con mucha variedad", ha indicado el encargado, Adam Abaida.

Originario de Marbella y residente de la zona de La Camapa, ha resaltado cómo su madre, Madihja Abaida, diseña cada una de las piezas que se comercializan en el establecimiento, las cuales destacan por “la mezcla de materiales” como “pitón sintético, PVC, cuentas, encajes, etc”, siendo cada una exclusiva y con precios que oscilan entre los 160 euros de una camiseta hasta los 10.000 que alcanza un vestido.

Según ha apuntado, “la inflación sí nos afecta en muchos aspectos” porque “todo está más caro”, destacando la luz, por lo que ha hecho alusión al “trabajo duro para mantenerse”, ya que “aquí se vive del turismo durante tres o cuatro meses” del verano. “Un cliente internacional que viene aquí, va a gastar dinero. Los rusos que vienen, si les gusta algo se lo van a comprar. No hay mucho tanteo, son muy decididos, es como muy directo todo. Yo no veo que a ellos les afecte, pero sí a la gente de aquí”, ha afirmado el joven.

Por su parte, Samara G., de la peluquería con el mismo nombre, ha valorado que la situación económica actual y la inflación “sí afecta” porque “sube todo”, motivo por el que “se va en invierno a Francia”. “Aquí no hay nadie en enero o febrero, y no es por la guerra, este es un sitio de vacaciones”, ha subrayado. “La gente de aquí mira mucho y calcula antes de gastar. Piensa bien, no como antes. La gente de vacaciones no es igual, gasta todo y después a la casa”, ha agregado la peluquera.

La hostelería también se ha visto resentida por el aumento de los costes, principalmente los energéticos, que suponen un desembolso de “unos de 25.000 euros durante un verano”, según ha referido el encargado de un restaurante de sushi localizado en Puerto Banús, quien ha asegurado que el sector se ha visto obligado a “bajar los precios para que entre la gente”.

“Estamos jodidamente mal, la luz y los impuestos se lo comen todo, y los costes energéticos son más altos que los alquileres en Puerto Banús”, ha lamentado el empresario, quien ha señalado que pese a que 2022 ha ido “algo mejor” a lo previsto, “ha venido gente más familiar que come más en las propiedades”, y por lo tanto, “gasta menos”.