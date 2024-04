El presidente de la Diputación de Jaén apoya a los investigados del PSOE en el caso de la denuncia falsa

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha afirmado este miércoles que Julio Millán, África Colomo y Jacinto Viedma "seguirán trabajando por la provincia", pese a que un juzgado los haya citado a declarar como investigados por un supuesto delito de denuncia falsa.

"Si se abre juicio oral, será otra cosa", ha dicho no sin defender que el partido "hizo lo que debió" al tener "noticia de la posible comisión de un delito". En concreto, la citación se refiere a la denuncia interpuesta por el PSOE la noche antes de las elecciones municipales de 2023 por una supuesta compra de votos en la que se apuntaba a los ediles del PP Antonio Losa y Manuel Palomares.

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén haya citado a declarar como investigados al exalcalde de la capital y portavoz municipal socialista, Julio Millán; la concejala y diputada provincial África Colomo y al que fuera secretario de Organización del PSOE de Jaén y ahora del PSOE-A, Jacinto Viedma.

Reyes ha expresado su "sorpresa" porque han tenido conocimiento "a través de los medios de comunicación". "No es justo que estas personas, que según han publicado los medios de comunicación van a ser citados a declarar, no lo sepan y tengan que enterarse a través de un medio de comunicación", ha señalado, no sin añadir que esperan a recibir "la comunicación para poder hablar con conocimiento de causa".

Ha añadido, además, que se trata de "un tema que ya fue investigado por la Justicia, que fue archivado y motivado por algo que hizo el Partido Socialista, que hizo lo que debió, que era: cuando tienes noticia de la posible comisión de un delito, denunciarlo donde hay que hacerlo, que es en la Policía".

De este modo, tras incidir en que "el PSOE hizo lo que debió aquel día, denunciar un presunto delito que se estaba cometiendo", ha asegurado que, igual que se puso "a disposición de la Justicia en aquel momento", cuando estas personas reciban la citación, "estarán a disposición de la justicia para declarar en la calidad de lo que quiera".

"En el PSOE confiamos en la Justicia, aunque algunas veces, algunos movimientos no lo entendamos, como en este caso, que lo sepan los medios de comunicación antes que las personas que supuestamente van a ser convocadas", ha señalado el dirigente socialista.

Preguntado, además, por los pasos que esta citación supone para los afectados en el marco interno del partido, ha declarado que "cualquier persona investigada llevará su procedimiento". "Si se abre juicio oral, será otra cosa, pero en este caso seguirá trabajando cada uno en su ámbito, trabajando por la provincia de Jaén y por un proyecto que se llama Jaén", ha subrayado.

Antecedentes

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Jaén decidió en noviembre de 2023 el archivo de la denuncia original interpuesta por el PSOE en vísperas de las municipales. Lo hizo en un auto en el que no se pronunciaba sobre la derivación que tuvo esta denuncia y que se corresponde con la detención de dos vecinos de Jaén por un presunto montaje sobre esa supuesta compra de votos.

En ese contexto, la acusación particular ejercida por el concejal y diputado provincial del PP Antonio Losa y el ya ex edil Manuel Palomares solicitó al juzgado la práctica de varias diligencias, entre las que planteaban la citación como investigado de Julio Millán.

Fue el pasado mes de enero cuando el mismo juzgado que ahora lo cita a declarar como investigado rechazó su citación a declarar por el presunto montaje por compra de votos en las referidas elecciones. Lo hizo también en otro auto ante diversas diligencias que había planteado la acusación particular ejercida por Losa y Palomares.

Tres meses después, y tras un recurso de reforma planteado ante el mismo juzgado pero ahora resuelto por el nuevo juez que se ha puesto al frente de él, se cita a declarar a los tres dirigentes socialistas.