Los radares de la DGT hacen caja con las multas de los conductores en Andalucía

El primer año completo libre de restricciones ha disparado las denuncias a los conductores tanto de España como, especialmente, de la comunidad autónoma andaluza. Mientras que en el territorio nacional las sanciones han crecido un 15,6%, en Andalucía, lo han hecho casi tres veces más, en concreto hasta un 42,82%, ya que de las 981.696 multas que se interpusieron en 2021 (cuando todavía se registraban restricciones parciales por culpa de la pandemia de Covid), el año pasado se cerró con 1.402.101. Dicho de otra manera, de las más de cinco millones y medio de multas de tráfico que se practicaron en todo el territorio nacional, la cuarta parte lo hicieron en las carreteras andaluzas.

Según el estudio de la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el año pasado se alcanzó la cifra más alta de la historia en cuanto a las multas de la Dirección General de Tráfico (DGT). Andalucía contribuyó de manera decisiva a este nuevo récord. No en vano ha sido la comunidad autónoma en la que más se han incrementado a lo largo del año pasado, seguida a casi diez puntos por Extremadura, Cantabria, La Rioja, Madrid, Baleares, Valencia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las únicas que crecen por encima de dos dígitos y de Castilla-la Mancha, Galicia o Canarias que cierran las listas de las regiones donde aumentaron las denuncias, mientras que Navarra, Castilla y León, Murcia, Aragón y Asturias, registraron tasas negativas.

En lo que se refiere a las provincias, la variación respecto a un año antes, no es uniforme. Especialmente destaca Cádiz con un aumento de hasta el 162,15% en unas sanciones que han pasado de 133.531 en 2021 hasta las 350.056 con las que cerró el año pasado. Le siguen a considerable distancia Sevilla, que incrementó las multas en un 43,6%, Córdoba con un 38,7% más, Málaga y Almería por encima del 21% y Huelva con casi un 18% de subida. Si la provincia gaditana destacaba por un espectacular incremento de las infracciones, en el lado contrario se encuentran Jaén que prácticamente clava los resultados de un año antes y, especialmente Granada, la única de las ocho provincias en las que en 2022 se registraron menos multas que en 2021, algo más que destacable si se tiene en cuenta las limitaciones de movilidad de ese ejercicio.

Entre las conclusiones que pueden extraerse del informa de AEA está el hecho de que el exceso de velocidad sigue liderando el ranking de las sanciones impuestas por la DGT en el año 2022. Si en España está presente en dos de cada tres infracciones, en el caso de Andalucía las multas tramitadas por la DGT suponen el 68%.

Las multas derivadas de la actividad de los radares de la DGT suponen más de 953.000 en todo un año. Es el capítulo que ha llevado a Andalucía a ser la comunidad autónoma donde más sanciones se han formulado. No obstante, si se tiene en cuenta la extensión de su red de carreteras que llega a los 23.250 kilómetros, llega a una media de 60 denuncias por kilómetro, por detrás de Madrid, Ceuta, Melilla y la Comunidad Valenciana.

Andalucía también tiene el dudoso honor de contar entre sus carreteras con el radar que más multa de entre los mil dispositivos que existen en las carreteras españolas. Se trata del situado en el kilómetro 74,7 de la A-381 a la salida del túnel de Valdeinfierno, en el término municipal de Los Barrios, donde el año pasado se formularon 79.258 denuncias durante el año pasado, lo que supone una media de 217 al día.

Si se tiene en cuenta el parque de vehículos, el más extenso de toda España, la media andaluza se queda en 0,22 denuncias por vehículo, también por detrás de Castilla y León, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Navarra y La Rioja.

En ese apartado, destacan las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz con porcentajes que van por encima del 75% en la influencia de las multas interpuestas por los radares tanto fijos como móviles instalados en sus vías; Córdoba y Huelva presentan porcentajes superiores al 62% mientras que en Jaén representa el 42% de las multas, Granada el 34,4% y cierra la clasificación Almería que apenas son una tercera parte del total.

Andalucía también comparte diagnóstico con el resto del territorio nacional en lo relativo a la disminución de las infracciones por conducir bajo los efectos de las drogas que se quedan en la mitad de los más de 10.000 que se contabilizaron en 2021; por el uso de los dispositivos móviles que bajan en casi un 12% o de auriculares que descienden un 6% y por conducción temeraria o en sentido contrario de circulación que baja un 1% aunque todavía superan los dos mil en las carreteras andaluzas.

También bajan infracciones como la no utilización de alumbrado, del casco y otros dispositivos de protección, no cumplir con los tiempos de descanso obligatorios en los conductores profesionales, la instalación o utilización de detectores o inhibidores de radares, el mal estado de los neumáticos o el no respetar el semáforo rojo.

En el lado más negativo, es decir, en aquellas infracciones en las que se han registrado aumentos respecto a las que se daban en 2021, destacan las que sancionan el no respetar señales como el ceda el paso o stop, carecer o tener caducado el permiso de circulación, conducción negligente, no identificación del conductor en el caso de recibir una sanción, carecer del seguro obligatorio o, tal vez el más preocupante de todos, el conducir con tasa positiva de alcohol que han crecido más de un 59%. El año pasado, se interpusieron más de 20.000 sanciones por este motivo.