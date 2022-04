Tú en San Telmo y yo en Genova

El tándem se separa o se refunde. Tú en Génova y yo en San Telmo. Será después de las elecciones autonómicas cuando se visualice el cruce de caminos, así lo ha adelantado Juanma Moreno. El XX Congreso del PP acaba de nombrar a Elías Bendodo número 3 de la formación nacional. Un cargo, a efectos prácticos, incompatible con la portavocía del Gobierno andaluz y con la consejería de Presidencia. Pero antes, Bendodo debe intentar dejar a Moreno como presidente reelegido. El primer servicio que prestaría a Núñez Feijóo, su nuevo jefe.

"Yo estaba muy bien donde estaba", resalta Bendodo al ser cuestionado por este periódico por su satisfacción ante su nuevo puesto. Quizá para contrarrestar a los que aseguran que en las últimas semanas se ha empleado para convencer a Juanma Moreno de que no podía dejar escapar ese tren. Y, finalmente, éste ha aceptado su marcha con nulo entusiasmo.

Bendodo no quiere hablar de su futuro político hasta después de las elecciones autonómicas. No utiliza la misma prudencia Moreno con su "puntal". El jueves por la noche en Onda Cero dejó claro que si continúa al frente de la Junta, no repetirá en el Ejecutivo. Su nueva responsabilidad "es muy exclusiva" remachó. En su discurso final en el congreso, también dejó entrever alguna pincelada de que esta separación igual no es tan de mutuo acuerdo como se aparenta. Se mostró convencido de que Bendodo lo hará muy bien en su nueva responsabilidad, "como no lo haga muy bien, tú sabrás", le espetó.

El puesto idóneo para él. Así resumen el encargo algunos de los colaboradores del también presidente del PP malagueño. Otro puesto que también se quedará vacante en los próximos meses. En su equipo, todo son parabienes sobre el acierto de la designación. Bendodo, 47 años, alcanza su objetivo de entrar en el núcleo de dirección nacional. "Nunca un malagueño ha llegado tan alto en una responsabilidad orgánica en la historia del PP", explican con entusiasmo fuentes cercanas al consejero. Y, además, la designación le permitirá trabajar a la sombra sin necesidad de una fuerte exposición mediática. Cuca Gamarra es la secretaria general y él ejercerá de coordinador general, una figura que se contempla en los estatutos pero que deberá definirse.

Algunos de sus colaboradores más próximos no se cansan de ensalzar las cualidades de Bendodo en esas funciones clásicas de fontanería. Sobre todo su capacidad para leer los movimientos de los contrarios y anticiparse. Se supone que no sólo los de la oposición, sino también los de los adversarios en las luchas intestinas que se producen en la propia organización. Para eso se ha curtido durante casi un cuarto de siglo, primero en la secretaría y la presidencia de Nuevas Generales, luego en la secretaría general del PP de Málaga y desde 2008 en la presidencia. Sin miedo a plantearle pulsos a la anterior dirección de Pablo Casado porque, en teoría, su cargo orgánico y el de su secretaria general actual, Patricia Navarro, eran incompatibles con la Consejería de Presidencia y la delegación de la Junta en Málaga.

Pero Moreno y Bendodo separan sus caminos, al menos a medio plazo. Aunque como la política es tan incierta algunos defiendan que también puede ir de avanzadilla ante lo que pueda suceder. Lo cierto es que Bendodo pugnó con Soraya Sáenz de Santamaría para convencer a Rajoy de que Moreno era la única alternativa para que el PP andaluz repuntara tras la etapa de Javier Arenas. Era el año 2014 y en algunas provincias la resistencia al desembarco desde Madrid fue muy evidente. El entonces presidente de la Diputación de Málaga le cedió a parte de su equipo para la aventura. Moreno se había desenganchado en Andalucía en el año 2000, elegido diputado por Cantabria, para continuar carrera en el aparato de Génova.

El resto de la historia ya se conoce. El inesperado resultado de las elecciones autonómicas de 2018 y la presidencia después de 37 años de gobiernos del PSOE. El reparto de papeles entre Moreno y Bendodo y el poder acumulado por éste en el Ejecutivo autonómico y el propio partido en Andalucía. Queda la asignatura pendiente de conseguir la reelección. El consejero de Presidencia dice que se "multiplicará" hasta entonces. Un entonces cada vez más próximo, en el PP usan la V para expresar cómo salen de esta crisis tras el congreso. El supuesto tirón de Feijóo permitiría convocar cuando antes a las urnas en Andalucía.

Nada más acabar la primera sesión del Congreso, Elías Bendodo, ejerció de anfitrión de Cuca Gamarra y se paseó con ella por la sala de prensa para presentarle a algunos periodistas. En enero de 2019, en la Convención con la que Pablo Casado quiso relanzar el partido, esa misma función la realizó con él Teodoro García Egea. El PP andaluz estaba de moda porque ya se sabía que Juanma Moreno presidente y había expectación en Madrid por conocer el milagro andaluz. Antes, el nuevo número 3 del PP interrumpió abruptamente su comparecencia pública en cuando un periodista le preguntó cómo se iban a repartir las tareas del partido Gamarra y él. Aparentemente son las mismas. Un problema cuando aterrice en Génova.