El socialista Mario Jiménez reclama "una oposición más firme" del PSOE-A contra Juanma Moreno

El diputado autonómico del PSOE por Huelva y ex portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz Mario Jiménez ha reclamado este martes a su propio partido, el PSOE-A, que responda con una "oposición firme" y una "posición clara" a la "estrategia de propaganda permanente y de confrontación improductiva" contra el Gobierno de España que, en su opinión, mantiene el presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno. Esta publicación se interpreta como un mensaje a la actual dirección del partido, que encuentra en un proceso precongresual.

En un vídeo que él mismo ha compartido desde su cuenta en la red social X, Mario Jiménez ha reaccionado así a la ronda de reuniones que el presidente de la Junta mantuvo este pasado lunes con los portavoces de los grupos parlamentarios para informarles del contenido del encuentro que mantuvo el viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa.

Según anunció el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en una rueda de prensa tras finalizar la referida ronda de reuniones, Juanma Moreno entregó a los portavoces de los grupos políticos un decálogo de propuestas para el diálogo parlamentario en Andalucía que comenzarían a abordarse en una serie de sesiones de trabajo a partir del próximo lunes.

Mario Jiménez ha criticado el "nuevo ejercicio de cinismo político" que, en su opinión, ha protagonizado Juanma Moreno al recibir a los representantes de las distintas fuerzas políticas andaluzas "no para compartir con ellos la posición a presentar ante el presidente del Gobierno, sino para darles cuenta" de lo que ya hecho por el jefe del Ejecutivo andaluz en su cita en La Moncloa, que fue "seguir de manera vergonzosa las directrices y el argumentario de la calle Génova -sede central del PP nacional- para intentar mantener vivo" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, según ha censurado el parlamentario socialista onubense.

En esa línea, Mario Jiménez ha acusado a Moreno de haber ido a La Moncloa "a hablar en nombre de Feijóo y de (Elías) Bendodo" -vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP- y no de "los andaluces", y ha criticado que el presidente de la Junta intente ahora "buscar un consenso" que no ha pretendido "antes de ir" a la cita con el presidente del Gobierno, y para "intentar plantear un escenario de supuesto diálogo sobre una serie de leyes con las que acabar la legislatura".

Mario Jiménez sostiene que Moreno "no tiene ninguna credibilidad, no cree en el diálogo" y "no es verdad que sea un político moderado", y es "un político que está haciendo una utilización absolutamente espuria de la mayoría absoluta que le dieron las urnas", que "sólo se dedica a la propaganda, especialmente a través del Canal Sur, o a la confrontación".

"Para intentar tapar esa estrategia de confrontación permanente contra el Gobierno de España, ha puesto encima de la mesa esa supuesta propuesta de pacto", continúa Mario Jiménez en su vídeo antes de aseverar que, "contra el que sólo sabe confrontar, sólo confrontación".

En esa línea, el que fuera vicesecretario general del PSOE-A y portavoz parlamentario del Grupo Socialista en la etapa de Susana Díaz como líder de la federación andaluza ha defendido que el PSOE "tiene que tener una posición clara, contundente, de oposición firme a esa estrategia de propaganda permanente y de confrontación improductiva".

De esta forma, Moreno "sólo debe recibir del Partido Socialista la alternativa, un proyecto distinto, que de verdad garantice la continuidad de los servicios públicos esenciales, que de verdad sea la defensa de los intereses generales de los andaluces", ha zanjado Mario Jiménez.