Luis Cernuda y un texto sobre la dieta mediterránea, en el examen de selectividad de lengua y literatura en Andalucía

El poema 'Un español habla a su tierra' del libro 'Las nubes' de Luis Cernuda o un texto sobre la dieta mediterránea de César-Javier Palacios, publicado en 20minutos, son las dos opciones entre las que los más de 50.000 estudiantes andaluces deben decidirse a contestar en el examen de lengua y literatura, el primero con el que se inician las pruebas en Andalucía.

Los exámenes han comenzado a las 9 de la mañana de este 4 de junio en todas las universidades andaluzas con la prueba de lengua y literatura, a la que sigue el examen de Historia y la prueba de idioma.

La selectividad de este año es una de las más tempranas que se recuerdan, ya que en ediciones anteriores tuvo lugar durante la segunda o tercera semana del mes.

Hasta 52.908 estudiantes andaluces de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior se presentarán a la primera convocatoria de Selectividad, tal y como ha informado la Consejería Universidad, Investigación e Innovación. Andalucía cuenta para el curso 2024-25 con más de 50.000 plazas de nuevo ingreso en las nueve universidades públicas de la comunidad.

El poema de Luis Cernuda

Un español habla de su tierra

Las playas, parameras

Al rubio sol durmiendo,

Los oteros, las vegas

En paz, a solas, lejos;

Los castillos, ermitas,

Cortijos y conventos,

La vida con la historia,

Tan dulces al recuerdo,

Ellos, los vencedores

Caínes sempiternos,

De todo me arrancaron.

Me dejan el destierro.

Una mano divina

Tu tierra alzó en mi cuerpo

Y allí la voz dispuso

Que hablase tu silencio.

Contigo solo estaba,

En ti sola creyendo;

Pensar tu nombre ahora

Envenena mis sueños.

Amargos son los días

De la vida, viviendo

Sólo una larga espera

A fuerza de recuerdos.

Un día, tú ya libre

De la mentira de ellos,

Me buscarás. Entonces

¿Qué ha de decir un muerto?

Texto sobre la dieta mediterránea

La dieta mediterránea no existe

Dicen algunos que la dieta mediterránea está en peligro, pero en realidad nunca existió. Es un mito reciente creado por médicos norteamericanos para señalar una pauta nutricional rica y saludable basada en mucha verdura, legumbres y fruta. Es verdad que la dieta española se parecía bastante, pero en los últimos años el guiso de patatas con carne ha trasmutado en carne con patatas y el cocido lleva más sacramentos que garbanzos.

No podemos echarle la culpa al cocinero porque prácticamente ya no existe, hemos caído en la trampa de la industria alimentaria y en nuestro menú cada día hay más platos preparados y ultraprocesados, menos cazuelas y cucharas. Muchas veces ni eso, abonados a comer en restaurantes donde reinan los productos industriales de quinta gama y las cocinas se limitan a plancha, microondas y freidora.

¿En qué momento se nos olvidó comer bien?

Conozco la justificación. No tenemos tiempo para ir a la compra, cocinar, preparar la mesa. Pero eso sí, nos sobra tiempo para hacer maratones de series durante horas, aderezados con comida basura a domicilio. Las consecuencias de este cambio son terribles. Junto con Grecia e Italia, España tiene los mayores índices de obesidad de Europa, frente a cifras mucho más bajas en los países del norte. ¡Toma dieta mediterránea! Siempre recordaré los platos de mi abuela y algunos, no muchos, de mi madre. ¿Qué sabores recordarán nuestros hijos? Las pizzas y hamburguesas pedidas por internet. Deberíamos tomarnos más en serio la comida, ya sea mediterránea o atlántica, porque detrás de ella hay salud para todos. Y si optamos por productos locales y de cercanía no procesados también lograremos mucha salud para el mundo rural, que falta le hace. Y mucho futuro.

César-Javier Palacios, 20minutos