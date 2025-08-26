El tiempo en Andalucía: Aemet alerta de temperaturas de hasta 40 grados y activa el aviso amarillo en estas zonas

Un total de 16 provincias españolas están este martes en aviso amarillo por calor, lluvias, tormentas y oleaje, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las temperaturas podrán alcanzar los 40 grados en algunas zonas.

Las provincias de Córdoba, Granada y Jaén son este martes, 26 de agosto, las únicas de Andalucía en aviso amarillo por altas temperaturas, con valores que podrían alcanzar los 40 grados, según la AEMET.

La alerta, vigente entre las 13:00 y las 21:00 horas, afecta en Granada a las comarcas de Guadix y Baza, donde los termómetros podrían llegar a 38 grados. En Córdoba se prevén hasta 39 grados en la campiña y la Subbética.

En la provincia de Jaén, la advertencia se ha activado en las zonas de Morena y Condado, el Valle del Guadalquivir y Cazorla y Segura, donde el mercurio podría situarse en 39 grados e incluso llegar a los 40 grados en esta última comarca.

Temperaturas en las capitales andaluzas

Las previsiones para las capitales andaluzas son las siguientes:

Almería: mínimas de 26ºC y máximas de 35ºC

mínimas de 26ºC y máximas de 35ºC Cádiz: 22ºC y 28ºC

22ºC y 28ºC Córdoba: 21ºC y 37ºC

21ºC y 37ºC Granada: 20ºC y 37ºC

20ºC y 37ºC Huelva: 20ºC y 32ºC

20ºC y 32ºC Jaén: 23ºC y 37ºC

23ºC y 37ºC Málaga: 24ºC y 30ºC

24ºC y 30ºC Sevilla: 22ºC y 36ºC

Aemet ha activado además los avisos amarillos por calor en Aragón, Huesca y Zaragoza; en las Islas Baleares; en Castilla y León, Ávila; en Castilla-La Mancha, Albacete y Toledo; en Extremadura, Cáceres; en la Comunidad de Madrid; y en Cataluña, Lérida.

Además, Huesca y Lérida tendrán aviso por lluvias y tormentas, mientras que en Galicia, el riesgo vendrá marcado por el oleaje, afectando a La Coruña, Lugo y Pontevedra.

Por otra parte, un frente atlántico poco activo dejará cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles en el norte de Galicia y el área cantábrica. En el resto de la Península y Baleares predominarán los cielos despejados, aunque con intervalos de nubes medias y altas en el Mediterráneo y nubosidad baja matinal en el Estrecho, el Ampurdán y el sureste peninsular.

Durante la tarde se formará nubosidad de evolución en la mitad norte, la meseta Sur y sierras del sureste, con chubascos y tormentas en el cuadrante nordeste que podrían ser fuertes y acompañarse de granizo en el Pirineo. También podrían darse en el entorno del Ebro y el sistema Ibérico.

Previsión en Canarias y calima en Baleares

En el archipiélago canario, se esperan cielos cubiertos en el norte con precipitaciones que tenderán a menos, e intervalos nubosos en el resto, tendiendo a despejar. Habrá viento alisio, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas.

La AEMET también prevé bancos de niebla matinales en el extremo norte peninsular, fachada oriental y Estrecho, además de calima en Baleares y en el este peninsular.

Temperaturas y viento en la península

Las máximas descenderán notablemente en Galicia, el área cantábrica y el alto Ebro, mientras que subirán en Baleares, Huelva y gran parte de la mitad oriental, con valores notables en las depresiones del nordeste. Se superarán los 36-38 grados en Mallorca, en las depresiones del nordeste, la meseta Sur y Andalucía.

Las mínimas apenas variarán, manteniéndose por encima de 20 grados en la vertiente atlántica sur, las depresiones del nordeste y el área mediterránea, donde localmente no bajarán de 25 grados.

El viento soplará de componente norte en los litorales del sureste peninsular y oeste de Galicia, de componente este en el norte de Baleares, y flojo en el resto, predominando la componente este en la vertiente mediterránea, la norte en la cantábrica y las sur y oeste en la atlántica.