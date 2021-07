Andalucía cita a una media de 80.000 personas al día para la vacunación contra la Covid

La Junta de Andalucía da una media de 80.000 citas diarias para la vacunación contra la Covid, aunque, tras la avalancha de peticiones recibidas al abrir la autocita para los jóvenes de entre 25 y 29 años, pide "paciencia" a este último grupo de edad incorporado a la vacunación masiva.

En su primer día, para los jóvenes andaluces de entre 25, 26 y 27 años se asignaron más de 28.000 citas para recibir la vacuna.

Esta semana, Andalucía ha recibido menos vacunas que las semanas anteriores y así, se dispone de 470.180 dosis: 308.880 de Pfizer; 80.500 de Moderna y 80.800 de Janssen.

David Moreno, director del Plan de Vacunación de Andalucía, afirmó que "es una buena noticia" tener tan alta demanda", a la vez que pidió disculpas a las "miles de personas que cada día, incluso varias veces al día" intentan pedir sin cita sin éxito ya que los "huecos libres para vacunarse se agotan muy rápido".

"Somos conscientes de la intranquilidad y la ansiedad" de quien quiere vacunarse y no tiene cita. Así, ha pedido igualmente "paciencia, porque si todo va con normalidad es muy probable que, en días, podáis tener vuestra cita" y acceder a la vacuna. "La espera habrá merecido la pena".

Datos actualizados del avance de la vacunación contra la Covid en Andalucía, personas inmunizadas, grupos de población alcanzados y tipos de vacunas inoculadas por provincias.

A 16 de julio, la comunidad autónoma andaluza ha recibido un total de 9.306.300 dosis, repartidas en 6.111.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer, 913.500 de Moderna, 1.805.800 de AstraZeneca y 476.000 de Janssen, de las que ha inoculado a su población 9.064.383. Esto supone que ha utilizado un 97,4 % de las vacunas recibidas hasta la fecha.

Andalucía supera algunas jornadas el 100% de las dosis utilizadas sobre las recibidas porque extrae más dosis de cada vial de las que señala la indicaciones de las compañías farmacéuticas

Andalucía ha conseguido inmunizar (dos dosis inoculadas) con la vacuna a 4.319.150 personas, la cifra más alta de toda España y que equivale al 51,2 % de la población andaluza ya inmunizada o en visos de lograrlo en los próximos 10 días.

La vacunación avanza en Andalucía y actualmente las vacunas de ARNm, Pfizer y Moderna, más las dosis de AstraZeneca y Janssen son las que se encuentran disponibles, por el momento.

Vacunas utilizadas contra el coronavirus en Andalucía

Andalucía tiene 5.127.569 personas con al menos una dosis de la vacuna del coronavirus, mientras que el número de personas inmunizadas por completo sobrepasa el millón de andaluces.

La vacunación en Andalucía alcanza actualmente a personas de hasta 34 años, teniendo inmunizado al completo al grupo de población mayor de 80, un 98,5 % de los mayores de 70 años y un 65,4 % de los mayores de 60 con las dos dosis.

La vacunación completa en Andalucía en la franja de edad de los 50 a los 59 años abarca al 82,6 % de personas con las dos dosis y los de entre 40 y 49 suman un 51,1 % con dos dosis.

Avance de la vacunación frente al coronavirus en Andalucía

En el siguiente gráfico se desglosan las vacunas inyectadas por provincias (una o dos dosis). Pulsando encima de las barras se obtiene información complementaria sobre el porcentaje de personas inmunizadas y número de dosis inoculadas por provincias.

Por provincias en Andalucía ya se han alcanzado a las siguientes cifras:

Almería: 767.661 dosis administradas (369.361 inmunizados)

Cádiz: 1.345.823 (640.047)

Córdoba: 902.667 (428.565)

Granada: 988.977 (472.250)

Huelva: 547.283 (267.720)

Jaén: 704.555 (340.435)

Málaga: 1.740.100 ( 821.179)

Sevilla: 2.067.317 (979.593)

Respetar la hora de las citas asignadas

La Junta de Andalucía insiste en que la asistencia de los andaluces a la vacunación contra el coronavirus se haga a la hora que les convoque.

Según la Junta, las colas en los centros masivos de vacunación son puntuales, y para evitar estas colas, de las que han indicado que "se resuelven rápidamente", llegar a la hora que se le convoca, con el margen de hacerlo solo unos minutos antes de la hora fijada para la vacunación.

Orden de los grupos de población a vacunar

Los grupos de población se dividen fundamentalmente por la edad. Una vez aprobado el uso de la vacuna de AstraZeneca en personas de hasta 60 años, este es el criterio primordial a la hora de crear la 'cola' de vacunación frente a la Covid.

Así, mientras se va terminado la vacunación con los Grupos 1,2, 3A, 4 y 5, la vacunación continúa con el Grupo 5B, correspondiente a la edad comprendida entre los 70 y los 79 años, y después el Grupo 5C, personas de 60 a 69 años. Una vez terminados todo el grupo 5, se procederá al grupo 7, que corresponde a las personas menores de 60 años con patologías de alto riesgo.

El suministro de las vacunas se están realizando en los puntos de vacunación habilitados a tal efecto y en los grandes espacios para la vacunación masiva.

¿Cuándo me toca vacunarme del Covid?

El momento de la vacunación depende siempre del número de dosis que se vayan recibiendo en Andalucía. Hasta la fecha, están establecidos al menos los grupos para recibir la vacuna de las personas de hasta 36 años, si bien, la fecha exacta para recibir las dosis continúa siendo una incógnita.

Una buena noticia para recibir la vacuna es estar ya incluido en alguno de los nueve grupos de población definidos hasta el momento por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía:

Actualmente se está realizando una estrategia de vacunación en paralelo de la población, con dos tipos de vacunas para dos perfiles de población diferente. las vacunas están indicadas actualmente para la vacunación de los siguientes grupos de priorización, pudiéndose solapar algunos de ellos:

Grupo 1

Ya completado. Lo conforman los institucionalizados en residencias mayores.

Grupos 2 y 3A

También están completados los profesionales de primera y segunda línea de Covid-19, personal de odontología e higiene dental y otro personal sanitario que atiende a pacientes sin mascarilla y durante un tiempo superior a 15 minutos.

Grupo 4

Compuesto por las personas consideradas grandes dependientes. Completado

Grupo 5

Grupo 5A

Incluye a las personas de 80 años y más (nacidas en 1941 o antes). 100% con al menos una dosis

Grupo 5B

Lo componen aquellas personas de entre 70 y 79 años de edad (nacidas entre 1942 y 1951, ambos inclusive).

Grupo 5C

Son las personas de entre 66 y 69 años (nacidas en 1952 y 1955, ambos inclusive). Comenzará tras el Grupo 5B.

Grupo 6

Grupo 6A

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas. Incluye Guardia Civil, Policía Nacional, Autonómica y Local, Bomberos, técnicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales de Proteccióncivil, Emergencias y Fuerzas Armadas. Ya han sido vacunados con AstraZeneca y siguen a la espera de una decisión sobre la segunda dosis.

Grupo 6B

Docentes y personal de educación infantil (0 a 6 años) y necesidades educativas especiales, incluyendo tanto docentes como otros profesionales que atienden directamente al alumnado de centros autorizados por la comunidad autónoma como centros de educación infantil, de titularidad pública y privada. Su vacunación ya se ha completado.

Grupo 6C

Docentes y personal de educación primaria y secundaria, incluyendo tanto docentes como otros profesionales que atienden al alumnado en centros de enseñanza reglada con carácter obligatorio, de titularidad pública y privada. Vacunados con AstraZeneca

Grupo 7

Está compuesto por las personas a partir de 16 años con patologías de muy alto riesgo: trasplante de progenitores hematopoyéticos; trasplante de órgano sólido y lista de espera para este; neoplasia oncohematológica; cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia citotóxica, cáncer de pulmón en tratamiento con quimioterapia o inmunoterapia; hemodiálisis y diálisis peritoneal; infección por VIH coninmunodepresión grave; inmunodeficiencias primarias; síndrome de Down de 40 años o más.

Grupo 8

Personas de 60 a 67 años de edad (nacidas entre 1956 y 1961, ambos inclusive). Se les vacunará con Astrazeneca.

Grupo 9

Personas entre 51 y 59 años de edad (nacidas entre 1962 y 1970, ambos inclusive). Comenzará su vacunación tras el Grupo 8 con Pfizer, Moderna o Janssen.

Grupo 10

Personas entre 49 y 41 años de edad (nacidas entre 1971 y 1980, ambos inclusive). Comenzará su vacunación tras el Grupo 9 con Pfizer, Moderna o Janssen.

Grupo 11

Personas entre 40 y 31 años de edad (nacidas entre 1981 y 1990, ambos inclusive). Comenzará su vacunación tras el Grupo 10 con Pfizer, Moderna o Janssen.

Grupo 12

Personas entre 30 y 21 años de edad (nacidas entre 1991 y 2000, ambos inclusive). Comenzará su vacunación tras el Grupo 10 con Pfizer, Moderna.

Tipos de vacuna disponibles en Andalucía

Existen dos tipos de vacunas disponibles actualmente en Andalucía: las vacunas de ARN mensajero, a las que pertenecen las de Pfizer/BioNTech y Moderna, y la vacuna monovalente compuesta por un vector de adenovirus, a la que pertenecen la vacuna de AstraZeneca y la de Janssen.

El mecanismo de acción es diferente en cada una de ellas. Para las de Janssen y AstraZeneca, después de su administración, la proteína S de SARS-CoV-2 estimula la producción de anticuerpos neutralizantes contribuyendo a la protección frente a la Covid-19.

Tras el comunicado emitido el día 18 de marzo por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), en el que establece que el balance beneficio/riesgo sigue siendo positivo, es decir, que los casos de Covid que se previenen con la vacunación superan ampliamente los riesgos que pueden suponer la vacunación. La EMA indica que no se ha podido establecer una relación causal entre los acontecimientos notificados y la vacuna.

Adicionalmente, desde la OMS y la Agencia de Medicamentos del Reino Unido (que ha administrado más de 11 millones de dosis) también se recomienda seguir con la utilización de esta vacuna por considerarla eficaz y segura.

El Ministerio de Sanidad, en colaboración con las comunidades autónomas, decidió reanudar el programa de vacunación con esta vacuna en la semana del 22 de marzo de 2021.

En cuanto a las vacunas de Pfizer y Moderna se induce una respuesta inmune frente a la proteína S, tanto de anticuerpos neutralizantes como de inmunidad celular, que es la base de la protección frente a COVID-19.

Teléfonos para pedir cita

El Servicio Andaluz de Salud ofrece a diversos grupos de población la posibilidad de llamar por teléfono para recibir la vacuna contra el coronavirus. Actualmente, pueden pedir cita para la primera dosis de vacunación las personas nacidas hasta el año 1985 independientemente de su aseguramiento (público, privado, mutualidad, etc).

Las vías para pedir cita varían según el grupo de edad al que se pertenezca.

Los teléfonos también funcionan para los casos en los que no se ha podido contactar con esas personas por no tener actualizados los datos en la base de datos del SAS o por otro tipo de incidencia, como no haber respondido a la llamada a la vacunación, no haber podido acudir a la cita, etc.,

A través de estos teléfonos se les asigna una en el dispositivo de vacunación correspondiente o se les toma nota de los datos de contacto para, a la mayor brevedad, proceder a la citación.