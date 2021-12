Un vicepresidente de 800 votos

Cinco consejerías, una de ellas con categoría de vicepresidencia, pero apenas 1.412 afiliados activos. Las elecciones primarias de Ciudadanos han dejado constancia de algo que se intuía, la tremenda debilidad del partido, Juan Marín ha sido elegido candidato a la Presidencia de la Junta por 823 votos. A Juan Espadas, por ejemplo, le votaron en un proceso similar, 17.415 afiliados de los 31.591 que participaron ese día.

Aunque Juan Marín ha asegurado este miércoles que su idea de partido es la de Albert Rivera, una formación de votantes y no de militantes, lo cierto es que algunos en su partido se preguntaban a esas mismas horas "quién van a colocar en las carpas en la campaña". En los tres años de Gobierno andaluz, Ciudadanos ha perdido la mitad de la militancia, pero en estas elecciones han votado unas mil personas menos de los considerados como afiliados. Atrás han quedado los tiempos en que el partido no sólo recibía cientos de afiliaciones, sino la participación de muchos independientes.

Esta realidad y el fracaso que auguran los sondeos son las razones de que Ciudadanos haya abierto el debate sobre la posibilidad de ir en listas conjuntas con el PP en Andalucía. Es un debate, no obstante, errático, por las constantes rectificaciones que hace Juan Marín, el candidato. El pasado lunes, en el programa de Carlos Herrera en la cadena Cope, Marín afirmaba: "Entiendo y Juanma [Moreno], también, que explorar listas conjuntas podía significar un resultado de mayoría absoluta". Este miércoles, sin embargo, manifestaba lo siguiente: "Nunca he hablado de listas conjuntas; si no, no me hubiera presentado" a estas primarias donde se elige el candidato.

Ciudadanos obtuvo 660.000 votos en las pasadas elecciones andaluzas, las de 2018, con los que obtuvo 21 diputados, es la tercera fuerza del Parlamento e, incluso, llegó a ser el partido más votado en una de las generales de 2019. Tal era su dimensión; sin embargo, ahora se agota de apoyos hasta el punto de que es posible que las próximas elecciones se quede fuera de la Cámara.

Para algunos de sus dirigentes, pero sólo para unos pocos, ir en listas conjuntas con el PP es una solución, pero los populares andaluces tampoco serán en extremo generosos con un partido que ha sido competidor en las urnas y que está a punto de extinguirse. Si la alianza electoral se produce, exigirá no sólo de una negociación de Juan Marín con el PP, sino que habrá debate dentro de los propios populares. Ciudadanos tiene ahora cinco consejerías, y al PP le viene muy bien esa ampliación del poder, que lleva aparejado cargos y contrataciones.

Las primarias han sido polémicas, sobre todo por el papel que ha jugado en ella el candidato que ha quedado segundo, con un 32% de los apoyos. El diputado Fran Carrillo, que se había mostrado muy crítico con la dirección de Juan Marín, pero también con el equipo de Inés Arrimadas en Madrid, compareció ayer para anunciar su voluntad de "remar en la misma dirección" que el ganador del proceso. Pero no escatimó en críticas al vicepresidente y, sobre todo, al proceso de primarias exprés que considera "opaco".

"No se ha permitido competir en igualdad de condiciones a la candidatura que defiende los principios liberales de Ciudadanos", ha dicho este miércoles en una comparecencia en el Parlamento. El diputado cordobés ha criticado "las presiones recibidas" y la falta de transparencia que se produjo, según denunció, en el proceso de recuento en la sede estatal de la formación naranja. En cualquier caso, Carrillo garantizó que su objetivo es "seguir trabajando donde me dejen" y "seguir denunciando lo que no me gusta". "Muchos candidatos han pedido cambio; espero que se tengan en cuenta otras ideas para que Ciudadanos vuelva a ser el que era", ha zanjado después de mostrarse en contra de ir en unas listas conjuntas con el PP.