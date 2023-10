Las víctimas de violencia de género se disparan un 3,8% y llegan casi a 10.000 en Andalucía

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona , quiso poner el acento en que todavía “son muy pocas las denuncias presentadas en comisaría o en el juzgado, que provienen del entorno de la víctima y de terceras personas en general. En manos de cada uno de nosotros puede estar la vida de una víctima de violencia. En la mayoría de los asesinatos que tristemente tenemos que lamentar, no se había producido denuncias previas” y animó al conjunto de la sociedad a denunciar “a la mínima sospecha”.

El número de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en lo que va de año en Andalucía bate ya en números absolutos la peor marca registrada desde que hay registros . Las 17 víctimas mortales superan en seis a las registradas en todo el año pasado y en tres a la del peor de los ejercicios según el Ministerio del Interior , todo ello cuando todavía faltan más de dos meses para terminar el presente año.

Loles López vuelve a solicitar la reactivación del Pacto de Estado

La consejera de Inclusión Social, Loles López, pidió una “reflexión no solo las administraciones, sino toda la sociedad” ante el “aumento” de casos de violencia de género y sugirió un análisis del Pacto de Estado porque “se ponen las herramientas y los fondos, pero algo está fallando”. La consejera señaló que “hay más presupuesto y herramientas que nunca” para combatir la violencia de género, sin embargo, “sigue muy presente e incluso el año que llevamos es ya un año negro, muy negro”. “Hay factores que estamos viendo que son determinantes y cómo aparece la violencia cada vez en edades más tempranas, cosa que realmente es preocupante. Además, hay una herramienta que considero que es esencial, que se llama educación. Sin esa herramienta, probablemente ningún día podamos dejar de hablar de estas tristes y lamentables noticias”. En su opinión, es “necesario” llevar a cabo una reflexión acerca de las medidas contempladas en el Pacto de Estado, ya que en su opinión, “no se trata solo del fondo, sino evaluar las medidas. Yo se lo he solicitado al Gobierno de España en más de una ocasión porque hay cosas que no están funcionando”. Así, López recordó que este 2023 está siendo “dramático”, ya que, además, de las casi 50 víctimas “solo diez habían presentado denuncias”, por lo que es “necesario analizarlo” y “poner medidas para llegar a todos los lugares, sobre todo en el entorno rural”.