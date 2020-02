Vídeo de despedida de Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias: “No es un adiós sino un hasta luego”

Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias, con un sobrio fondo blanco sin logos, símbolos ni identidades, y un discurso más que estudiado dirigido a todos los "inscritos de Podemos", certifican la ruptura de Andalucía con Podemos: "Os tenemos que contar algo".

La líder anticapitalista, representante de Podemos hasta ahora en Andalucía, y el ahora vicepresidente del Gobierno y máximo responsable de la formación morada, explican los motivos de su divorcio "negociado". No un "adiós", sino un "hasta luego". Porque tanto en la política como en vida hay formas de "separarse no agresivas", sino "empáticas", "constructivas" y hasta "cariñosas".

Porque como expresa en el inicio del vídeo Teresa Rodríguez, se comparte el fondo de un proyecto político con más de 6 años "que ha transformado el panorama político de este país", pero también son conscientes de que hay importantes diferencias "estratégicas". La consecuencia no es otra que el titular de este miércoles: que ni Teresa Rodríguez ni su equipo se presentarán a la Asamblea Ciudadana; que Andalucía se va de Podemos aunque los dos líderes se resistan a entenderlo así.

"Con nuestra discrepancia con el Gobierno de coalición"… No lo dice explícitamente la líder anticapitalista pero parece aludir al cambio de la "bici por el coche oficial" y las nuevas competencias de su hasta ahora compañero y a la convicción de que en Andalucía hay un rumbo y unas directrices diferentes, por mucho que diga respetar el trabajo de Adelante Andalucía y la andadura en estos últimos años y recalque que los "objetivos para conseguir una sociedad más justa" son compartidos aunque las estrategias sean claramente "diferentes".

Pero tanto preocupa a Teresa Rodríguez y a su equipo el "cogobierno" que se muestra incluso esperanzada en poder estar "equivocándose" sobre la decisión de divorcio tomada y desea "toda la suerte del mundo" tanto a Podemos a nivel nacional como a la nueva dirección que asuma Podemos Andalucía.

Pablo Iglesias, desubicado y con un discurso claramente de compromiso, no hace otra cosa que "agradecer" que se rompan así las relaciones, que se "comunique" de esta manera, admitiendo que haya una opinión discrepante sobre la estrategia del partido y la necesidad de "emprender un camino diferente". Especialmente porque no es "algo habitual en la izquierda" y de ahí que lo valore "mucho". El líder de la formación morada reconoce que no es un "día bonito" sino "triste", pero que valora que se defienda la "justicia social" con esta convicción y se muestra optimista en que no sea un "adiós" y vuelvan a encontrarse sus caminos.

"Muchísimas gracias Tere", este es el cierre del vídeo que ya tiene cerca de 100.000 reproducciones.