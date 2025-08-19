Ángel Escribano y su camino hasta la presidencia de Indra: responsabilidad y estrategia

A principios de 2025, Indra sorprendió al mercado con el nombramiento de Ángel Escribano, un empresario forjado en el mundo de la defensa, como nuevo presidente de Indra. Su perfil, alejado de los moldes tradicionales de la consultoría, encarnaba ese espíritu práctico y de “saber hacer” que la compañía quería reforzar en su Plan Estratégico 2024-2026.

En 1989, Ángel puso en marcha junto a su padre y su hermano Javier un diminuto taller de mecanizados en Coslada. Allí aprendió el oficio a pie de máquina: de los tornos manuales a las primeras fresadoras CNC, gestionando cada pedido con detalle y contacto directo con proveedores y clientes. Aquella experiencia de “primer nivel” y de cercanía le permitió asentar unas bases sólidas para crecer con paso firme.

Integración vertical y expansión internacional en el negocio de la familia de Ángel Escribano

La gran transformación llegó en 2011, cuando la familia Escribano decidió controlar no solo la fabricación, sino también el diseño y el ensamblaje de sus productos de defensa. De piezas aisladas se pasó a sistemas completos: estaciones de armas a distancia, sensores electro-ópticos y munición guiada. Gracias a esa integración vertical, EM&E Group multiplicó su capacidad de innovar, optimizar costes y competir en grandes contratos europeos.

De unos pocos millones de facturación a comienzos de la década a 115 millones de euros en 2023, con previsiones de superar los 300 millones en 2024 y una cartera próxima a 1.200 millones: más del 50 % de esas ventas procede ya de fuera de España. Estos datos muestran cómo la visión de Ángel Escribano lo convirtió en un referente industrial con proyección global.

Además de liderar EM&E, Ángel se incorporó a consejos como los de TESS Defence y Sistemas de Misiles de España (SMS), donde afinó su conocimiento de licitaciones y regulación sectorial. Esa red de alianzas resultó clave para su aterrizaje en Indra, empresa con proyectos en ciberseguridad, transporte inteligente y espacio.

Trayectoria de Ángel Escribano en Indra antes de ser presidente

Antes de asumir como presidente, Escribano fue cooptado como consejero de Indra a comienzos de 2025. Desde esa posición, participó activamente en la definición de la estrategia de transformación digital del grupo, aportando su experiencia industrial para reforzar las divisiones de defensa y energía. Colaboró en comités de innovación y supervisión de nuevos proyectos de I+D, contribuyendo a sentar las bases de las líneas prioritarias del Plan Estratégico 2024-2026.

Presidente de Indra

El 20 de enero de 2025, tras la marcha de Marc Murtra a Telefónica, el Consejo de Administración de Indra captó a Escribano como consejero y lo elevó de inmediato a presidente ejecutivo, otorgándole plenas facultades para pilotar el Plan Estratégico 2024-2026. Cinco meses después, el 26 de junio, la Junta General de Accionistas refrendó su nombramiento con un 98,49 % de votos a favor, un respaldo abrumador que avala su gestión y su visión de futuro.

Foco en defensa, innovación y liderazgo industrial en Indra

La apuesta de Indra por la defensa —sector que ya aporta un tercio de sus ingresos— y por tecnologías punteras como la inteligencia artificial y el espacio encuentra en Escribano un defensor nato. Su llegada busca impulsar divisiones como Indra Weapons & Ammunition y reforzar la soberanía tecnológica europea, claves para duplicar la contratación en defensa hasta los 2.000 millones en 2025.

En Indra, se espera que Escribano mantenga la misma cercanía que practicaba en su taller: recorridos por plantas, reuniones a pie de proyecto con ingenieros de I+D y diálogo directo con clientes y administraciones. Su filosofía de “conocer cada eslabón” busca mejorar procesos y acelerar la innovación dentro de un gigante con 57.000 empleados y presencia en más de 140 países.

De aquel pequeño taller de Coslada al sillón presidencial de Indra, la trayectoria de Ángel Escribano es un testimonio de determinación, visión estratégica y vocación industrial. Ahora, como presidente de Indra, su reto será trasladar ese modelo de excelencia operativa a una compañía diversificada: desde sistemas de defensa hasta soluciones de movilidad y energía. Si logra combinar su talante práctico con la ambición tecnológica que exige el mercado, su nombramiento pasará a la historia como la jugada que reforzó a Indra en un momento clave para la industria española.