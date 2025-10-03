Ecovidrio, la Junta de Andalucía y la FAMP se reúnen en una sesión de design thinking para impulsar la mejora del reciclaje

Ecovidrio, la Junta de Andalucía y la FAMP reúnen en una sesión de design thinking a más de 30 representantes de la Administración, la hostelería y cadena de reciclado para impulsar la mejora del reciclaje en la región

Ecovidrio, el único SCRAP especializado en vidrio que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen, ha celebrado, en colaboración con la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), una jornada de design thinking dedicada a la búsqueda de ideas para la mejora de la tasa de reciclado de envases de vidrio en esta región. Esta técnica de trabajo colectivo persigue la generación de soluciones innovadoras a partir del conocimiento combinado de todos los agentes implicados en la cadena.

El encuentro, que ha contado con la participación de Carmen Jiménez, Directora General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía; de Inmaculada Gallardo, Delegada Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Sevilla; y de Coral RojasMarcos, Subdirectora de Gerencias de la Zona Sur de Ecovidrio, se ha estructurado en torno a varios ejes de trabajo: movilización ciudadana, operaciones en hostelería, plantas de tratamiento y recogida.

Durante el encuentro se ha debatido sobre cuestiones esenciales e íntimamente ligadas a las características específicas de la región y las mejores estrategias para abordarlas, las barreras que frenan la movilización de la ciudadanía y del sector hostelero, las posibles alternativas para acercar la infraestructura de recogida o las técnicas necesarias para hacer más eficiente el proceso de tratamiento y recuperación del residuo en las plantas, entre otros.

Fruto de las dinámicas se han desprendido diversas líneas de trabajo a estudiar y explorar por parte de Ecovidrio, la Junta de Andalucía y la FAMP. Algunas de las más relevantes se han centrado en la necesidad de la corresponsabilidad de todos los agentes implicados, la aplicación y seguimiento de ordenanzas municipales que 2 recojan la obligatoriedad de reciclar los envases de vidrio, el refuerzo de las infraestructuras para la separación en origen, tanto para el ciudadano como la específica para la hostelería, y nuevas formas de información y movilización, entre otras.

Carmen Jiménez, Directora General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha destacado que "como representante de la Junta de Andalucía, asumo la corresponsabilidad que nos compete para poner la recogida selectiva en esta región en los niveles que le corresponden. Esta jornada no debe quedarse aquí, sino ser un punto de partida”.

De izquierda a derecha, Carmen Jiménez, Directora General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía; Inmaculada Gallardo, Delegada Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Sevilla de la Junta de Andalucía; y Coral Rojas-Marcos, Subdirectora de Gerencias de la Zona Sur de Ecovidrio

Inmaculada Gallardo, Delegada Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Sevilla de la Junta de Andalucía, ha añadido: “Quiero destacar la importancia de la colaboración y el trabajo conjunto entre los diferentes actores involucrados en el reciclaje de vidrio. Desde los productores hasta los consumidores, pasando por los recicladores y los gobiernos, todos tenemos un papel que desempeñar en la promoción del reciclaje y la sostenibilidad”.

Por su parte Coral Rojas-Marcos, Subdirectora de Gerencias de la Zona Sur de Ecovidrio, ha apuntado que “Andalucía debe alcanzar una tasa de reciclado del 75% en el año 2030 para cumplir con las exigencias del Real Decreto, una meta que solo se puede alcanzar tomando el camino de la corresponsabilidad de todos los agentes que estamos implicados. Esta jornada es buen ejemplo de que de las ganas de colaborar y del conocimiento y la experiencia combinados, surgen las soluciones más innovadoras que marcarán la diferencia en materia de circularidad”.

En Andalucía, la recogida selectiva de envases de vidrio se incrementó un 3,3% hasta las 131.748 toneladas. Así, cada andaluz depositó en el contenedor verde 15,3 kg, lo que equivale a un total de 52 envases por persona. En base a estos datos, y pese al incremento registrado, Andalucía se mantiene muy por debajo de la media nacional (19,1 kg/hab y 65 envases por persona).

Además de todo el vidrio depositado en los contenedores verdes, Ecovidrio recuperó, de forma complementaria, 6.598 toneladas de residuos de envases de vidrio que no fueron correctamente separadas en origen y que pudieron recuperarse en las plantas de Residuos Urbanos de Andalucía, reintegrándolas así en el ciclo productivo.envases de vidrio.